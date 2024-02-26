Рельсовые партизаны и гимн Украины в караоке. Как белорусов репрессируют за осуждение войны в Украине

В сентябре 2022 года власти возбудили уголовное дело против пяти жителей Минска, вывесивших украинский и БЧБ флаги на фасаде жилого дома. В итоге они получили от четырех до пяти лет колонии за экстремизм.

Далеко не все приговоры за антивоенную позицию заканчиваются сутками ареста.

Священник «имеет на теле татуировки националистического характера, распространяет БЧБ-символику и играет в компьютерные игры с удивительным никнеймом», — цитирует характеристику силовиков «Вясна».

5 января прошлого года ГУБОПик задержал белорусского священника Дионисия Коростолева из-за произнесенной им молитвы в поддержку защитников Украины.

Еще одного мужчину задержали за снимок в инстаграме, на котором он во время отдыха в Грузии позирует на фоне украинского флага. Это изображение было опубликовано еще в 2021 году, до войны, однако силовики обнаружили его только два года спустя. Мужчина получил 15 суток.

Власти сочли, что таким образом он «публично высказал свои общественно-политические взгляды». Мужчина, оказавшийся гражданином России, вины своей не признал, однако получил 7 суток — и снова за «несанкционированное пикетирование».

В марте прошлого года в Бресте задержали еще одного мужчину, который, находясь в одном из местных караоке-клубов, спел украинский гимн.

Так, 19 октября прошлого года бывшего политзаключенного Андрея Кудика приговорили к 15 суткам ареста после того, как он поздравил в TikTok украинский народ с Днем Независимости.

По словам правозащитников, в Беларуси могут задержать за любое проявление несогласия с войной: от публично произнесенного лозунга «Слава Украине» до флага этой страны на аватарке в соцсетях — и даже за молитву в поддержку защитников Украины.

По меньшей мере 94 белоруса получили за свою антивоенную позицию реальные сроки — от одного до 23 лет лишения свободы, пишет правозащитный центр «Вясна» . По данным на январь этого года, в России по «антивоенным» делам было осуждено 253 человека.

Наиболее масштабная волна задержаний за критику войны прокатились по Беларуси в конце февраля 2022 года — тогда 27 и 28 февраля по всей стране прошли антивоенные акции протеста, приуроченные ко дню референдума по внесению изменений в конституцию.

Всего за два дня силовики взяли под стражу около 1100 человек, сообщают правозащитники „Вясны“.

Участников демонстраций задерживали за одежду в цветах украинского флага, за нашивки „Нет войне“ и за возложение цветов возле украинского посольства в Минске.

„Чтобы показать, что настоящие белорусы выступают против войны и поддерживают украинцев, я купил в ближайшем магазине сине-желтый флаг, — рассказал правозащитникам один из задержанных на акции протеста, студент Павел. — Мне хотелось верить, что меня не задержат только потому, что у меня украинский флаг“.

„Нас поставили лицом к стене, а сзади ходил милиционер со словами: „Кто скажет, что кричал лозунги (в поддержку Украины — Би-би-си), тот получит плюс в карму, например, ты!“ — вспоминает другая белоруска, задержанная на акции 28 февраля. — Он тыкнул в меня, потому что я была в желто-голубой обуви“.

В тот же день в Могилеве сотрудники органов задержали еще одну белоруску — студентку Дануту Передню.

Ее обвинили в том, что днем ранее она запостила в один из местных чатов текст, в котором якобы критиковались действия Путина и Лукашенко по развязыванию войны в Украине и говорилось об отсутствии перспектив у белорусской армии в случае ее вступления в войну.

Данута получила 6 с половиной лет колонии за „призывы к действиям, направленные на причинение вреда нацбезопасности Беларуси“ и „оскорбление Лукашенко“, КГБ внес ее в „список террористов“.

Дело „рельсовых партизан“

Одним из наиболее жестких методов несогласия с действиями России в Украине стали диверсии на белорусской железной дороге.

Эта резонансная инициатива приобрела в Беларуси название «дело рельсовых партизан» (ее инициатором выступила организация ушедших в оппозицию силовиков BYPOL).