ФОТО и ВИДЕО | Отбор на ЧЕ: сборная Эстонии по баскетболу сенсационно обыграла Литву при полном аншлаге
Мужская сборная Эстонии по баскетболу в рамках отборочного турнира чемпионата Европы обыграла на заполненной Унибет Арене Литву (65:59). На матче присутствовал 6471 зритель.
Сборная Эстонии отлично начала игру, но концовка четверти осталась за гостями, которые выигрывали после первой четверти со счетом 17:18. В начале второй четверти эстонская сборная совершила рывок и выигрывала со счетом 28:18. В конце четверти гости смогли сократить отставание в счете, и на перерыв команды ушли при счете 41:37.
В третьей четверти у эстонской сборной сбился прицел и инициативой завладели гости, но благодаря трехочковому Вене на последней секунде счет перед финальной четвертью был равный (50:50).
Четвертая четверть была напряженной. В середине четверти Эстония повела со счетом 61:56, затем имела хорошие шансы увеличить отрыв, но все время чего-то не хватало. На последнюю минуту Эстония вышла при счете 61:59, и за 30 секунд до конца Кристиан Кулламяэ забросил один штрафной бросок. Затем Освальдас Олисявичюс сбил Коцара в литовской атаке! На часах оставалось 21,4 секунды.
Далее литовский игрок сфолил на Мярте Розентале, который хладнокровно реализовал два штрафных броска и Эстония одержала сладкую победу со счетом 65:59.
Ранее обе команды начали отборочную серию чемпионата Европы с триумфа: Литва в четверг дома обыграла Польшу (83:64), а Эстония в гостях - Северную Македонию (74:69).
Турнирная таблица:
Сборная Польши, как одна из хозяев турнира, в любом случае сыграет в финальном турнире. А из трёх оставшихся сборных группы H путевки в финальную стадию соревнований получат две сборные.
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