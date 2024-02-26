Сегодня начинается серия редакционных расследований Delfi Meedia , в которых описывается, как правящая элита России ведет гибридную войну против собственного народа за миллиарды рублей. Цель этой войны – cкрепить переизбрание Владимира Путина президентом России и консолидацию оккупированных территорий в Украине с кровавой идеологией Кремля.

Итальянский военный теоретик и писатель Макиавелли считал, что граждане соглашаются сражаться и умирать за своего правителя или правительство только в том случае, если они удовлетворены обществом, в котором живут. По его словам, есть большая разница между армией, которая довольна и борется за свою репутацию, и армией, которая недовольна и вынуждена сражаться исключительно за интересы других людей.