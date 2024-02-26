Экс-глава Бразилии на многотысячном митинге отверг обвинения в попытке госпереворота

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару не считает себя виновным в попытке совершить госпереворот после выборов главы государства в 2022 году. „Что такое путч? Танки на улицах, оружие, заговор. Ничего из этого в Бразилии не произошло“, - заявил крайне правый политик, выступая перед десятками тысяч своих сторонников в Сан-Паулу в воскресенье, 25 февраля.

При этом Болсонару в очередной раз обвинил правительство действующего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы в политическом преследовании. К участию в „мирном собрании для защиты демократического правового государства“, как Болсонару назвал собственное мероприятие, экс-президент страны призывал своих сторонников на протяжении последних нескольких дней в соцсетях. Как пишет агентство AFP, некоторые демонстранты преодолели путь в 700 километров, чтобы приехать в Сан-Паулу и поддержать своего лидера.

Обвинения против Жаира Болсонару

В октябре 2023 года парламентская комиссия, созданная для расследования штурма Национального конгресса Бразилии, выдвинула против Жаира Болсонару обвинения в попытке госпереворота, политическом насилии и криминальном сговоре. Расследование в отношении бывшего главы государства продолжалось пять месяцев, итоговый отчет занял 1300 страниц. Помимо Болсонару в причастности к беспорядкам обвинили еще 60 человек, среди них - бывшие министры и военные.

Адвокаты политика назвали отчет „неполным и предвзятым“. По их мнению, у бывшего президента не было возможности представить аргументы в свою защиту.

Штурм президентского дворца сторонниками Болсонару

Во втором туре президентских выборов в Бразилии, состоявшемся 30 октября 2022 года, да Силва обошел Болсонару с минимальным преимуществом, набрав 50,9 процента голосов. 8 января 2023 года сторонники Болсонару, полагавшие, что результаты выборов были подтасованы, устроили штурм президентской резиденции, здания Национального конгресса и Верховного суда.