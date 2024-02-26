Отец одного из хоккеистов после лишения лицензий из-за Игр будущего: Ребята поехали в Россию за свой счет

"Ребята в свое свободное время и за свой счет собрались и поехали соревноваться в фиджитал-хоккей. Что тут можно еще обсуждать? Спорт должен быть вне политики", - цитирует Леонида Тамбиева "Матч-ТВ".

"Фиджитал-хоккей – прекрасный вид спорта, лучше заниматься им, чем курить и пить вино на улице. Ребята молодцы, они получили удовольствие от выступления", – добавил латвийский специалист.

Леонид Тамбиев второй сезон возгалвялет клуб КХЛ "Адмирал" (Владивосток). В прошлом сезоне дальневосточники под его руководством пробились в плей-офф и дошли до второго раунда Кубка Гагарина. В этом сезоне "Адмирал" в регулярном чемпионате занял предпоследнее, 11-е место в Восточной конференции. Клуб уже продлил контракт с Тамбиевым на следующий сезон.

Ранее Тамбиев несколько лет успешно работал в клубах ВХЛ из России и Казахстана.

Как сообщалось, Латвийская федерация хоккея приостановила действие лицензий шести латвийских хоккеистов (Эрвин Муштуков, Кирилл Тамбове, Павел Горошков, Мартинс Лавров, Алексей Попов, Алишер Мубаракшин и Никита Зантман), которые в феврале были включены в состав команды Baltic Select для участия в "Играх будущего" в России. Также приостановлена лицензия флорболиста Алексея Попова, который тоже участвовал в этом турнире.

В состав команды „Baltic Select“ также вошли обладатели эстонских паспортов: игроки „Вялк 494“ (Тарту) Владимир Башкиров, Отар Сакхокия и Дмитрий Кузнецов.

Эстонский хоккейный союз приостанавливает действие лицензий всех игроков, которые заявлены в эстонских хоккейных лигах и приняли участие в „Играх Будущего“.

„Мы решили проявить солидарность с Латвией, которая приняла такое же решение в отношении своих игроков. Будет ли приостановлена ​​лицензия и на какой срок, сегодня не решалось. Что касается следующего сезона, время покажет“, — прокомментировал Delfi председателя правления Хоккейного союза Рауно Парраса.

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