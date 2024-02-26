В телеграме опубликовали видео предполагаемого убийства семи украинских военнопленных под Бахмутом. Прокуратура Украины начала расследование

На видеозаписи, снятой с дрона, показано, как несколько человек, предположительно, украинских военных берут в плен, после чего убивают, передает „Медуза“. Одним из первых запись распространил украинский OSINT-проект DeepState, написав, что, предположительно, убиты бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

В украинской прокуратуре заявили, что видеозапись начали распространять 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В ведомстве заявили, что российские солдаты убили безоружных украинских пленных после того, как штурмовали позиции ВСУ между селами Ивановское и Хромовое в Бахмутском районе Донецкой области

«Военные государства-агрессора умышленно добили раненых и безоружных украинских военных, игнорируя нормы международного гуманитарного права», — заявили в офисе генпрокурора Украины.

По данным офиса генпрокурора Украины, украинские следователи расследуют 19 уголовных дел по фактам убийства 45 украинских военнопленных.

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