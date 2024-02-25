ВИДЕО | Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию: о разговоре с Путиным; почему уволили Залужного? от кого зависит вступление в НАТО?

Президент Украины назвал количество погибших украинских военных, впервые с начала войны — 31 тысяча человек. „Я не скажу, сколько у нас раненых, потому что Россия будет знать, сколько ушло с поля боя“, - сказал Зеленский.

Впрочем, развитие ситуации на поле боя, в частности в вопросах потерь, зависит от партнеров и их поддержки. Зеленский отметил, что Путин сейчас планирует оставаться во главе России до 2030 года. „Мы бы хотели закончить с ним раньше“, - добавил Зеленский.

„Что такое „Украина проигрывает“? Нас не будет, не будет нашего существования. Нам точно не подходит такой финал борьбы за свою жизнь“, - отметил он.

Он также заявил, что Украина не проигрывает в этой войне, ведь тяжелее всего было два года назад. Президент подчеркнул, что у нас „нет альтернативы не победить“.

„У него же нет мобилки, как он мне позвонит? А с телеграфом 1917 года я не работаю. Он мне не позвонит, он не хочет заканчивать эту войну“, — так президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов, поднял ли бы он трубку, если ему позвонит Путин.

„Разве возможно говорить с глухим человеком? Можно ли говорить с человеком, который убивает своих оппонентов? Вопрос в юридической и политической плоскости. Мы предложим площадку, на которой он (Путин) сможет согласиться с тем, что он проиграл эту войну, и что это была большая ошибка (она для него маленькая, а для нас - трагедия). Поэтому, должна быть справедливость в этом вопросе“, - отметил Зеленский.

Зеленский заявил, что с пока не видит вероятности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным - ведь он не желает слышать никого и ничего.

„Спасибо вам за то, что вы были с нами и выполняли свою работу. А может часть своей жизни вы отдали Украине. Для нас это одна из наших информационных защит от фейков России, пессимизма некоторых стран в мире. Я вам благодарен за поддержку, за то что говорите правду, за то, что осуждаете российскую кровавую войну против Украины,– сказал он.

Зеленский заявил, что надеется на утверждение помощи Украине конгрессом США в течение месяца. „Надежда на Конгресс есть, и я уверен, что будет позитив. Иначе я тогда совсем не понимаю, в каком мы с вами мире начинаем жить. Точно – в другом. Поэтому мы рассчитываем на поддержку Конгресса. Они знают, что нам необходима их поддержка в течение месяца. Я встречался с сенаторами, с обеими партиями, и о всех сигналах в разных форматах знает президент, власть и оппозиция. Они знают, что нам нужно это решение в течение месяца“, – отметил Зеленский.

Президент Украины ответил на вопрос о том, стоит ли Украине ожидать дальнобойные ракеты ATACMS от США. „Относительно ATACMS на 300 километров, все понимают, зачем они нам нужны. Мы работаем над получением дальнобойного оружия. Я нахожусь в позитиве от недавнего ответа от наших партнеров по этому оружию“.

„И я не снимаю здесь нашей ответственности. Безопасность внутренняя, очень сильная армия, пока мы не в НАТО, и гарантиями безопасности от наших партнеров. Гарантиями, что любое возвращение агрессии России на территорию Украины, пока мы не в Альянсе, они должны защищать нас“, - подчеркнул президент.

По его словам, у Украины и украинцев нет альтернативы, чем завоевать себе безопасность, и она должна быть гарантирована.

„Война меняет страну, делает кого-то более устойчивым, кого-то - уставшим, в целом - жестче. И я не исключение, я - гражданин Украины. И так, как меняется наше общество, меняюсь я. Моя коммуникация зависит не от тона, который я себе сфантазировал, а от того, что - внутри меня и внутри общества. Я являюсь неотъемлемой частью граждан Украины, и именно так я коммуницирую. Я стараюсь максимально говорить людям о том, что происходит. Есть детали, которые я не могу распространять, но в том, что говорю на данный момент, когда я говорю, я говорю людям правду. И для меня это важно“, - заявил глава украинского государства.

Все остальные цифры, которые называют пророссийские силы в мире и Кремль - ложь, подчеркнул президент. Он добавил, что это очень большие потери для Украины. Потери россиян - 180 тысяч. Еще до 500 тысяч россиян получили ранения. Количество пропавших без вести президент не назвал.

У президента спросили, когда он рассчитывает на принятие закона о мобилизации, учитывая около 3 тысяч поправок. „Что касается закона, в самом вашем вопросе все сложности вы уже сказали - 3 тысячи поправок. Пусть депутаты работают и потом отвечают Украине, что будет дальше“, - сказал Зеленский.

При этом президент добавил, что для выравнивания ситуации, необходимо настаивать на военной помощи от партнеров по уже подписанным пакетам: „Тогда у россиян шансов будет меньше“.

„Давление России на Купянском направлении очень сильное. Оно и было сильным. И скажу вам откровенно, интенсивность применения артиллерии со стороны россиян было 1:12 до конца прошлого года и в начале текущего. Сейчас 1:6. Это говорит об уменьшении их преимущества в количестве, но преимущество остается существенным“, - сказал он.

Он также высказался о риске захвата новых территорий Украины. По его словам, чтобы ВСУ смогли оттеснить войска РФ, к примеру, на Купянском направлении фронта в Харьковской области, необходимо добиться соотношения применения артиллерии с российскими войсками хотя бы до показателя в 1:3. Сейчас он равен 1:6, отметил Зеленский на пресс-конференции 25 февраля.

По его словам, по ПВО США также знают запрос Украины по увеличению поставок. Президент добавил, что в любом случае деньги остаются в США и в тех компаниях, которые и являются производителями соответствующего оружия. „Это тоже нужно не забывать. Это не игрушки, относительно Конгресса и относительно войны в Украине. И у нас есть некоторые шаги – это гарантии безопасности. Там появилась очень серьезная конкретика относительно денег. Мы не просто так настаивали на этой конкретике, потому что видим вызовы в США, но рассчитываем, что Соединенные Штаты останутся лидерами демократии в мире“, – добавил Зеленский.

Вторым вопросом, который они обсуждали, рассказал президент, был газ. „О суде, который мы выиграли. Но вы же знаете, как они реагируют на выигранные процессы. И там было акцептирование того, что они все же передадут деньги нам. Мы получили тогда деньги“, - отметил он.

Он добавил, что это означало бы 20 лет пребывания в состоянии замороженного конфликта, который говорит о том, что война не закончилась. „Очень долго об этом говорили, торговались“, - сказал Зеленский.

„У нас была долгая беседа. В разных тональностях. Я ему говорил о том, что „Минские соглашения“ не сработают. Потому что сама тематика отвода войск вдоль линии соприкосновения не работающая. Я ему объяснял с цифрами, очень конкретными. У меня уже был опыт, я проехал тогда контактную линию... Помните, у нас были первые шаги отвода. И я ему показывал, что „посмотри общие цифры, за какое время мы отвели“. Я ему показал, что мы будем 20 лет отводить“, - рассказал глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году : о чем они разговаривали и что вообще происходило на этой встрече.

Как сообщил Зеленский, Великобритания предоставляла Украине ракеты Storm Shadow в большом количестве, и они были успешно применены на поле боя. „Никаких секретов нет, что Соединенное Королевство нам предоставляло Storm Shadow, и мы их применяли, и применяли в большом количестве. Мы очень благодарны Риши (Сунаку, премьер-министру Великобритании - ред.), команде его, обществу Британии“, - сказал Зеленский.

Зеленский также отметил, что не видит рисков в приглашении Украины в НАТО. „Я в этом не вижу. Те риски, которые за кулисами официальной политики звучат, они все касаются членства Украины в НАТО. Мне кажется, риски связаны с неадекватностью реакции Путина. Я считаю, что в этом шаге - в приглашении - никаких рисков нет“.

Затем он рассказал, от кого на сегодня зависит приглашение Украины в НАТО. „Я так понимаю, что все партнеры поддерживают Украину в предоставлении нам приглашения, и все считают, что в будущем Украина будет в НАТО. Я не хочу сейчас играть словами, на сегодня от США, от Германии зависит это решение. Это факт. Какие риски, я не могу сказать“, - заявил президент.

Зеленский объяснил, какого результата ожидает от весеннего „саммита мира“. „Что касается саммита, мы считаем, что это очень правильно: усиливаться на поле боя, и это зависит от нас, нашего производства и от наших партнеров. И так же очень правильно усиливаться дипломатически. Мы не хотим, чтобы нам навязывали любые форматы переговоров, любые формулы мира. Страны, даже наши партнеры. Все эти страны, которые сегодня не здесь и не в войне“, - отметил президент.

Он сказал, что речь идет о вопросах конкретных пакетов оружия и „наполнения конкретной защиты нашего государства“. Он привел пример, что система противовоздушной обороны Patriot стоит полтора миллиарда долларов. „Да, но вы их не купите без Соединенных Штатов. Вот вам и ответ. Можно усилить противовоздушную оборону Украины без Соединенных Штатов? Нет! Соответствующих систем в мире нет. То, что в мире является альтернативой - в низком количестве. Очень маленькие“, - сказал Зеленский.

Президент добавил, что у Украины есть то оружие, которое есть в наличии. „Мы будем искать другие возможности покупать оружие, брать еще дополнительные деньги, дополнительные кредиты, давить на партнеров, где-то очень сильно просить“, - заявил глава государства.

„Во-первых, когда мы говорим об американской помощи, мы должны понять, что это вопрос не резерва финансового. Что это оружие. Еще раз подчеркиваю, что в большинстве все эти деньги - это оружие, и поэтому, вы понимаете, какой будет результат - мы просто будем ослаблены на поле боя. И здесь я не могу вам сказать, что будет. И здесь у меня нет резерва“, - подчеркнул Зеленский.

У главы украинского государства спросили, если Украина в течение следующего месяца не получит помощь от США, есть ли у властей внутренние резервы, кроме европейских денег, и на что государство рассчитывает.

Также, добавил он, Путин „постоянно поднимал вопрос ceasefire“. „Но как это может сработать и т.д., мы с вами потом уже увидели. Несколько месяцев что-то там попыталось работать. Но все равно потом были потери“, - сказал президент.

По его словам, люди, которые воюют должны знать сколько они воюют и когда смогут отдохнуть, восстановиться. „Для этого нужно подготовить нормально резервы. Они не были подготовлены нормально. И это также факт. Мы должны признавать свои слабые места. Они были и есть. И нам нужно это исправить“, - сказал Зеленский. По его словам, нужен аудит после 2 лет полномасштабного вторжения России на территорию Украины. он добавил, что нужно понять сколько людей были мобилизованы, какой процент из них были на фронте.

„Сейчас главком проводит аудит. Он хочет быть в каждом месте, в каждой бригаде на разных направлениях. Чтобы понять и сделать выводы. В частности вопрос резервов. Ротации. Надо в этом навести порядок и поставить точку“, - подчеркнул он.

„Я объясню вам. Если честно, между нами говоря, чем меньше людей знает планы украинской армии, тем быстрее будет победа, и неожиданный результат для россиян. И скажу вам откровенно: наши контрнаступательные действия весной прошлого года были на столе Кремля до того, как начались контрнаступательные действия“, - подчеркнул Зеленский.

„Не все идет по плану, не все зависит от нас. Некоторые вещи зависят от нас, некоторые вещи зависят от партнеров. Поэтому, есть затягивание тех или иных процессов. Главное - иметь план. И этот план есть“, - подчеркнул Зеленский. При этом, глава государства заявил, что не может сообщить детали этого плана.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался говорить о каких-либо будущих военных планах Украины, поскольку в прошлом году Кремль заранее получил план украинского контрнаступления. В частности, у президента спросили, что должно произойти, чтобы можно было говорить об украинской победе, если сейчас ситуация крайне сложная.

Президент напомнил, что на первом саммите будет разработан план, а затем технически страны будут разбираться с каждым из кризисов, которые принесла война, и подготовят документ, как это было на примере „зерновой инициативы“. Президент добавил, что Украина будет готова ко второму саммиту, к соответствующим дипломатическим шагам по справедливому миру и окончанию войны. Он также отметил, что хочет, чтобы с Украиной было как можно больше стран мира.

Президент Украины отметил, что много проблем и с несвоевременными выполнением соглашений с партнерами по поставкам оружия. „У нас был кулак для контрнаступления. Не буду говорить где и сколько готовилось. До сих пор из того пакета четыре бригады „голые“. Четыре бригады без техники о которой было договорено, подписано. Жали руки. Но не доехали. И эти четыре бригады не могли воевать, потому что они стояли и ждали технику. Есть вопросы и на них нужен ответ. Поэтому нужен аудит“, - сказал Зеленский.

Зеленский также прокомментировал информацию о том, что в мае истекает его срок на посту и после этого он якобы становится нелегитимным президентом. „Это не мнение западных партнеров или кого-то в Украине. Это нарратив и программа Российской Федерации. Все разведки, все понимают, что это программа русских. Все против этого, будет здесь Макрон скоро, спросите у него. Мало того, что звучит не очень весело, но многие из них называют фамилии тех, кто у нас внутри поднимает этот нарратив. Плохая идея, я к этому отношусь как к предательской идее в Украине“.

Отвечая на вопрос, сейчас ли самые „слабые“ времена для Украины с начала полномасштабной войны, Зеленский назвал этот год „переломным“ и отметил, что от него может зависеть формат окончания войны. „Я не считаю, что это самый слабый момент... Шокирующий момент был 24-го два года назад. Сейчас момент, самый сложный для нашего единства. И если мы развалимся все: извне - с партнерами, и не дай бог, внутри, - тогда это будет самый слабый момент. Пока этого не произошло“, - отметил глава государства.

Говоря о третьем годе полномасштабной войны для Украины, Зеленский отметил: „Год выборов, расфокусировки, всего сразу. Вызовов извне, внутри и тому подобное. Кто-то уставший, кто-то об этом говорит, кто-то об этом молчит. И это такой переломный год. И поэтому в переломный год нам нужно... и мужество, и стойкость. Для того, чтобы выжить. От этого года, я думаю, будет зависеть формат окончания войны. Я так считаю. Может, ошибаюсь“.

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