ВИДЕО | Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию: о разговоре с Путиным; почему уволили Залужного? от кого зависит вступление в НАТО?
Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию в рамках форума „Украина. Год 2024“. Глава украинского государства ответил на важные вопросы относительно полномасштабной войны с Россией.
Во время вступления президент поблагодарил журналистов за работу и заботу об Украине.
„Спасибо вам за то, что вы были с нами и выполняли свою работу. А может часть своей жизни вы отдали Украине. Для нас это одна из наших информационных защит от фейков России, пессимизма некоторых стран в мире. Я вам благодарен за поддержку, за то что говорите правду, за то, что осуждаете российскую кровавую войну против Украины,– сказал он.
Зеленский заявил, что с пока не видит вероятности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным - ведь он не желает слышать никого и ничего.
„Разве возможно говорить с глухим человеком? Можно ли говорить с человеком, который убивает своих оппонентов? Вопрос в юридической и политической плоскости. Мы предложим площадку, на которой он (Путин) сможет согласиться с тем, что он проиграл эту войну, и что это была большая ошибка (она для него маленькая, а для нас - трагедия). Поэтому, должна быть справедливость в этом вопросе“, - отметил Зеленский.
„У него же нет мобилки, как он мне позвонит? А с телеграфом 1917 года я не работаю. Он мне не позвонит, он не хочет заканчивать эту войну“, — так президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов, поднял ли бы он трубку, если ему позвонит Путин.
Он также заявил, что Украина не проигрывает в этой войне, ведь тяжелее всего было два года назад. Президент подчеркнул, что у нас „нет альтернативы не победить“.
„Что такое „Украина проигрывает“? Нас не будет, не будет нашего существования. Нам точно не подходит такой финал борьбы за свою жизнь“, - отметил он.
Впрочем, развитие ситуации на поле боя, в частности в вопросах потерь, зависит от партнеров и их поддержки. Зеленский отметил, что Путин сейчас планирует оставаться во главе России до 2030 года. „Мы бы хотели закончить с ним раньше“, - добавил Зеленский.
Президент Украины назвал количество погибших украинских военных, впервые с начала войны — 31 тысяча человек. „Я не скажу, сколько у нас раненых, потому что Россия будет знать, сколько ушло с поля боя“, - сказал Зеленский.
Все остальные цифры, которые называют пророссийские силы в мире и Кремль - ложь, подчеркнул президент. Он добавил, что это очень большие потери для Украины. Потери россиян - 180 тысяч. Еще до 500 тысяч россиян получили ранения. Количество пропавших без вести президент не назвал.
Зеленский рассказал, изменилось ли его определение победы за два года войны, а также его коммуникация с обществом.
„Война меняет страну, делает кого-то более устойчивым, кого-то - уставшим, в целом - жестче. И я не исключение, я - гражданин Украины. И так, как меняется наше общество, меняюсь я. Моя коммуникация зависит не от тона, который я себе сфантазировал, а от того, что - внутри меня и внутри общества. Я являюсь неотъемлемой частью граждан Украины, и именно так я коммуницирую. Я стараюсь максимально говорить людям о том, что происходит. Есть детали, которые я не могу распространять, но в том, что говорю на данный момент, когда я говорю, я говорю людям правду. И для меня это важно“, - заявил глава украинского государства.
По его словам, у Украины и украинцев нет альтернативы, чем завоевать себе безопасность, и она должна быть гарантирована.
„И я не снимаю здесь нашей ответственности. Безопасность внутренняя, очень сильная армия, пока мы не в НАТО, и гарантиями безопасности от наших партнеров. Гарантиями, что любое возвращение агрессии России на территорию Украины, пока мы не в Альянсе, они должны защищать нас“, - подчеркнул президент.
Президент Украины ответил на вопрос о том, стоит ли Украине ожидать дальнобойные ракеты ATACMS от США. „Относительно ATACMS на 300 километров, все понимают, зачем они нам нужны. Мы работаем над получением дальнобойного оружия. Я нахожусь в позитиве от недавнего ответа от наших партнеров по этому оружию“.
Зеленский заявил, что надеется на утверждение помощи Украине конгрессом США в течение месяца. „Надежда на Конгресс есть, и я уверен, что будет позитив. Иначе я тогда совсем не понимаю, в каком мы с вами мире начинаем жить. Точно – в другом. Поэтому мы рассчитываем на поддержку Конгресса. Они знают, что нам необходима их поддержка в течение месяца. Я встречался с сенаторами, с обеими партиями, и о всех сигналах в разных форматах знает президент, власть и оппозиция. Они знают, что нам нужно это решение в течение месяца“, – отметил Зеленский.
По его словам, по ПВО США также знают запрос Украины по увеличению поставок. Президент добавил, что в любом случае деньги остаются в США и в тех компаниях, которые и являются производителями соответствующего оружия. „Это тоже нужно не забывать. Это не игрушки, относительно Конгресса и относительно войны в Украине. И у нас есть некоторые шаги – это гарантии безопасности. Там появилась очень серьезная конкретика относительно денег. Мы не просто так настаивали на этой конкретике, потому что видим вызовы в США, но рассчитываем, что Соединенные Штаты останутся лидерами демократии в мире“, – добавил Зеленский.
Он также высказался о риске захвата новых территорий Украины. По его словам, чтобы ВСУ смогли оттеснить войска РФ, к примеру, на Купянском направлении фронта в Харьковской области, необходимо добиться соотношения применения артиллерии с российскими войсками хотя бы до показателя в 1:3. Сейчас он равен 1:6, отметил Зеленский на пресс-конференции 25 февраля.
„Давление России на Купянском направлении очень сильное. Оно и было сильным. И скажу вам откровенно, интенсивность применения артиллерии со стороны россиян было 1:12 до конца прошлого года и в начале текущего. Сейчас 1:6. Это говорит об уменьшении их преимущества в количестве, но преимущество остается существенным“, - сказал он.
Зеленский уверен, что ВСУ смогут отбросить российские войска. получив необходимое оружие, в противном случае украинские бойцы или будут стоять, или будут отходить с занятых позиций на 50-100 метров:
„К сожалению, все это для нас важно. Но, как решают военные, стратегически важнее - не потерять людей“.
При этом президент добавил, что для выравнивания ситуации, необходимо настаивать на военной помощи от партнеров по уже подписанным пакетам: „Тогда у россиян шансов будет меньше“.
У президента спросили, когда он рассчитывает на принятие закона о мобилизации, учитывая около 3 тысяч поправок. „Что касается закона, в самом вашем вопросе все сложности вы уже сказали - 3 тысячи поправок. Пусть депутаты работают и потом отвечают Украине, что будет дальше“, - сказал Зеленский.
Затем он рассказал, от кого на сегодня зависит приглашение Украины в НАТО. „Я так понимаю, что все партнеры поддерживают Украину в предоставлении нам приглашения, и все считают, что в будущем Украина будет в НАТО. Я не хочу сейчас играть словами, на сегодня от США, от Германии зависит это решение. Это факт. Какие риски, я не могу сказать“, - заявил президент.
Зеленский также отметил, что не видит рисков в приглашении Украины в НАТО. „Я в этом не вижу. Те риски, которые за кулисами официальной политики звучат, они все касаются членства Украины в НАТО. Мне кажется, риски связаны с неадекватностью реакции Путина. Я считаю, что в этом шаге - в приглашении - никаких рисков нет“.
Как сообщил Зеленский, Великобритания предоставляла Украине ракеты Storm Shadow в большом количестве, и они были успешно применены на поле боя. „Никаких секретов нет, что Соединенное Королевство нам предоставляло Storm Shadow, и мы их применяли, и применяли в большом количестве. Мы очень благодарны Риши (Сунаку, премьер-министру Великобритании - ред.), команде его, обществу Британии“, - сказал Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году : о чем они разговаривали и что вообще происходило на этой встрече.
„У нас была долгая беседа. В разных тональностях. Я ему говорил о том, что „Минские соглашения“ не сработают. Потому что сама тематика отвода войск вдоль линии соприкосновения не работающая. Я ему объяснял с цифрами, очень конкретными. У меня уже был опыт, я проехал тогда контактную линию... Помните, у нас были первые шаги отвода. И я ему показывал, что „посмотри общие цифры, за какое время мы отвели“. Я ему показал, что мы будем 20 лет отводить“, - рассказал глава государства.
Он добавил, что это означало бы 20 лет пребывания в состоянии замороженного конфликта, который говорит о том, что война не закончилась. „Очень долго об этом говорили, торговались“, - сказал Зеленский.
Вторым вопросом, который они обсуждали, рассказал президент, был газ. „О суде, который мы выиграли. Но вы же знаете, как они реагируют на выигранные процессы. И там было акцептирование того, что они все же передадут деньги нам. Мы получили тогда деньги“, - отметил он.
Кроме того, третьим вопросом был обмен. „Тогда мы поменяли более 100 человек“, - напомнил Зеленский.
Также, добавил он, Путин „постоянно поднимал вопрос ceasefire“. „Но как это может сработать и т.д., мы с вами потом уже увидели. Несколько месяцев что-то там попыталось работать. Но все равно потом были потери“, - сказал президент.
У главы украинского государства спросили, если Украина в течение следующего месяца не получит помощь от США, есть ли у властей внутренние резервы, кроме европейских денег, и на что государство рассчитывает.
„Во-первых, когда мы говорим об американской помощи, мы должны понять, что это вопрос не резерва финансового. Что это оружие. Еще раз подчеркиваю, что в большинстве все эти деньги - это оружие, и поэтому, вы понимаете, какой будет результат - мы просто будем ослаблены на поле боя. И здесь я не могу вам сказать, что будет. И здесь у меня нет резерва“, - подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что у Украины есть то оружие, которое есть в наличии. „Мы будем искать другие возможности покупать оружие, брать еще дополнительные деньги, дополнительные кредиты, давить на партнеров, где-то очень сильно просить“, - заявил глава государства.
Он сказал, что речь идет о вопросах конкретных пакетов оружия и „наполнения конкретной защиты нашего государства“. Он привел пример, что система противовоздушной обороны Patriot стоит полтора миллиарда долларов. „Да, но вы их не купите без Соединенных Штатов. Вот вам и ответ. Можно усилить противовоздушную оборону Украины без Соединенных Штатов? Нет! Соответствующих систем в мире нет. То, что в мире является альтернативой - в низком количестве. Очень маленькие“, - сказал Зеленский.
При этом, глава государства уверяет, что Украина найдет деньги, но нельзя найти такого большого количества оружия, которое есть в США.
Зеленский объяснил, какого результата ожидает от весеннего „саммита мира“. „Что касается саммита, мы считаем, что это очень правильно: усиливаться на поле боя, и это зависит от нас, нашего производства и от наших партнеров. И так же очень правильно усиливаться дипломатически. Мы не хотим, чтобы нам навязывали любые форматы переговоров, любые формулы мира. Страны, даже наши партнеры. Все эти страны, которые сегодня не здесь и не в войне“, - отметил президент.
Президент напомнил, что на первом саммите будет разработан план, а затем технически страны будут разбираться с каждым из кризисов, которые принесла война, и подготовят документ, как это было на примере „зерновой инициативы“. Президент добавил, что Украина будет готова ко второму саммиту, к соответствующим дипломатическим шагам по справедливому миру и окончанию войны. Он также отметил, что хочет, чтобы с Украиной было как можно больше стран мира.
Президент Украины Владимир Зеленский отказался говорить о каких-либо будущих военных планах Украины, поскольку в прошлом году Кремль заранее получил план украинского контрнаступления. В частности, у президента спросили, что должно произойти, чтобы можно было говорить об украинской победе, если сейчас ситуация крайне сложная.
„Не все идет по плану, не все зависит от нас. Некоторые вещи зависят от нас, некоторые вещи зависят от партнеров. Поэтому, есть затягивание тех или иных процессов. Главное - иметь план. И этот план есть“, - подчеркнул Зеленский. При этом, глава государства заявил, что не может сообщить детали этого плана.
„Я объясню вам. Если честно, между нами говоря, чем меньше людей знает планы украинской армии, тем быстрее будет победа, и неожиданный результат для россиян. И скажу вам откровенно: наши контрнаступательные действия весной прошлого года были на столе Кремля до того, как начались контрнаступательные действия“, - подчеркнул Зеленский.
Он ответил на вопрос журналиста о том, почему было принято решение уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного: „Почему я кого-то меняю - это наш внутренний момент“.
„Сейчас главком проводит аудит. Он хочет быть в каждом месте, в каждой бригаде на разных направлениях. Чтобы понять и сделать выводы. В частности вопрос резервов. Ротации. Надо в этом навести порядок и поставить точку“, - подчеркнул он.
По его словам, люди, которые воюют должны знать сколько они воюют и когда смогут отдохнуть, восстановиться. „Для этого нужно подготовить нормально резервы. Они не были подготовлены нормально. И это также факт. Мы должны признавать свои слабые места. Они были и есть. И нам нужно это исправить“, - сказал Зеленский. По его словам, нужен аудит после 2 лет полномасштабного вторжения России на территорию Украины. он добавил, что нужно понять сколько людей были мобилизованы, какой процент из них были на фронте.
Президент Украины отметил, что много проблем и с несвоевременными выполнением соглашений с партнерами по поставкам оружия. „У нас был кулак для контрнаступления. Не буду говорить где и сколько готовилось. До сих пор из того пакета четыре бригады „голые“. Четыре бригады без техники о которой было договорено, подписано. Жали руки. Но не доехали. И эти четыре бригады не могли воевать, потому что они стояли и ждали технику. Есть вопросы и на них нужен ответ. Поэтому нужен аудит“, - сказал Зеленский.
Зеленский также прокомментировал информацию о том, что в мае истекает его срок на посту и после этого он якобы становится нелегитимным президентом. „Это не мнение западных партнеров или кого-то в Украине. Это нарратив и программа Российской Федерации. Все разведки, все понимают, что это программа русских. Все против этого, будет здесь Макрон скоро, спросите у него. Мало того, что звучит не очень весело, но многие из них называют фамилии тех, кто у нас внутри поднимает этот нарратив. Плохая идея, я к этому отношусь как к предательской идее в Украине“.
Отвечая на вопрос, сейчас ли самые „слабые“ времена для Украины с начала полномасштабной войны, Зеленский назвал этот год „переломным“ и отметил, что от него может зависеть формат окончания войны. „Я не считаю, что это самый слабый момент... Шокирующий момент был 24-го два года назад. Сейчас момент, самый сложный для нашего единства. И если мы развалимся все: извне - с партнерами, и не дай бог, внутри, - тогда это будет самый слабый момент. Пока этого не произошло“, - отметил глава государства.
Говоря о третьем годе полномасштабной войны для Украины, Зеленский отметил: „Год выборов, расфокусировки, всего сразу. Вызовов извне, внутри и тому подобное. Кто-то уставший, кто-то об этом говорит, кто-то об этом молчит. И это такой переломный год. И поэтому в переломный год нам нужно... и мужество, и стойкость. Для того, чтобы выжить. От этого года, я думаю, будет зависеть формат окончания войны. Я так считаю. Может, ошибаюсь“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.