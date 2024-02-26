26.02.2024, 19:08
DELFI В УКРАИНЕ | Мировые лидеры признают: без помощи Украине линия фронта может рухнуть
ФОТО: | YES
24 февраля, во вторую годовщину сопротивления Украины полномасштабному вторжению в России, в Киеве собрались политики из разных стран, военные и гражданские активисты, чтобы обсудить, как помочь украинцам в борьбе за свободу.
Дискуссия состоялась в рамках конференции YES (Ялтинская Европейская стратегия), организованно фондом бизнесмена Виктора Пинчука.
Депутат Верховной Рады Александр Корниенко отмечает, что когда он приезжает на линию фронта, то задается вопросом: „А где боеприпасы и пакеты поддержки?“ „Как долго нам придется ждать? - задается он вопросом. - Пока мы ждем, гибнут люди. Мы хотим попросить вас о помощи, о поддержке сейчас и каждый день“.