DELFI В УКРАИНЕ | Мировые лидеры признают: без помощи Украине линия фронта может рухнуть

Депутат Верховной Рады Александр Корниенко отмечает, что когда он приезжает на линию фронта, то задается вопросом: „А где боеприпасы и пакеты поддержки?“ „Как долго нам придется ждать? - задается он вопросом. - Пока мы ждем, гибнут люди. Мы хотим попросить вас о помощи, о поддержке сейчас и каждый день“.