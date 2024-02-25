Большая военная база. Что сейчас строят россияне на захваченных территориях и почему это угрожает Европе

Территорию, захваченную российскими оккупантами, теперь можно считать одним большим военным объектом армии РФ. Военный компонент в этом районе постепенно усиливается. За последние несколько лет Кремль создал четыре новых воинских части в оккупированных Луганской, Донецкой и Запорожской областях Украины. Кроме того, там созданы многочисленные военные полигоны. Чтобы обеспечить свое присутствие на этой территории, Минобороны РФ создало четыре военных комиссариата и активно проводит принудительную мобилизацию местного населения. Свою роль в репрессивной деятельности на оккупированных территориях выполняют подразделения главного управления военной полиции. Военные осуществляют осмотр и проверку документов, а также контролируют транспортные средства, пассажиров и водителей (в том числе, обращают внимание на татуировки и контент мобильных телефонов) на блокпостах и патрулируют населенные пункты, находящиеся на оккупированной территории.

Павел Лисянский, правозащитник и основатель "Института стратегических исследований и безопасности", говорит, что по аналогии с оккупационными администрациями, осуществляющими контроль над гражданской властью, Минобороны РФ также приняло меры по расширению своей структуры. Так оккупированные территории Украины вошли в состав Южного военного округа. В зону ответственности этого округа входят Кавказ, Крым, Краснодарский и Ставропольский края, а также Астраханская область.

"Это системная работа по превращению захваченных частей Украины в милитаризованную зону, где будут находиться воинские части для постоянной угрозы остальной украинской территории", – говорит Лисянский.

Помимо воинских частей и комиссариатов, Кремль создает военизированные учебные заведения. Стоит отметить, что некоторые из них были основаны в 2015 году на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, а в 2022 году были интегрированы в систему российских высших учебных заведений.