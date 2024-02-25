Российские военные избили посетителей кафе в аннексированном Крыму

Видео нападения, снятого камерой наружного наблюдения, распространяют в местных пабликах. На нем видно, как вооруженные люди в камуфляже врываются в кафе, кладут посетителей лицом в пол, избивают их дубинками и стреляют в воздух.

Издание «Важные истории» выяснило подробности произошедшего. Девушка одного из пострадавших рассказала журналистам об обстоятельствах нападения.

Двое лысоватых хамоватых мужчин, которые избивали посетителей, оказались военными при должности. Они выпивали и отмечали 23 февраля в кафе. Они конфликтовали с людьми в кафе, им что-то не понравилось, и они вызвали подкрепление из подразделения «Медведи». Вооруженные люди в масках ворвались на балкончик заведения, где люди общались и курили, и начали их избивать. Причем конфликт изначально у них возник не с людьми на балконе. Моего молодого человека посадили на стул и начали жестоко избивать дубинками. Также досталось его брату, который пытался за него заступиться, и друзьям.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, большинству из них не понадобилась госпитализация. Однако один из молодых людей был доставлен в больницу с переломом переносицы, лицевой кости, травмами мягких тканей на затылочной части, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами, рассказала «Важным историям» мать пострадавшего.

Факт нападения подтвердил российский пропагандист, основатель движения «Крымский СМЕРШ» Александр Талипов. Он утверждает, что личности нападавших уже установлены и на них завели уголовное дело. Официально о возбуждении дела по факту нападения в Крыму не сообщалось.