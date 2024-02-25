Что-то новенькое: мошенники пытались выманить крупную сумму денег у финской компании с помощью искусственного интеллекта

У финской компании пыталась выманить крупную сумму денег с помощью голосового сообщения, сгенерированного искусственным интеллектом. Об этом сообщает центр кибербезопасности Финского агентства транспорта и связи Traficom.

Сотрудникам компании было отправлено голосовое сообщение в Whatsapp, которое звучало как речь исполнительного директора фирмы. Работники быстро поняли, что речь идет о мошенниках.

Юха Третьяков, специалист по кибербезопасности центра, говорит, что, по словам исполнительного директора, фальшивый голос звучал вполне правдоподобно.

По мнению Третьякова, такой вид мошенничества становится все более распространенным в Финляндии.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.