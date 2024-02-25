Враг у ворот. Как страны Балтии прожили два года войны в Украине

Но вот другой вопрос – поддержка членства в НАТО. И здесь очень интересное развитие событий. В начале российского вторжения 26 % русских в Эстонии говорили, что поддерживают членство в НАТО. Сейчас доля поддерживающих выросла до 53 %. С моей точки зрения, это очень важное событие, потому что исторически сложилось так, что этнические эстонцы и эстонские русские имеют разные взгляды на этот вопрос. Внешнеполитическая ориентация русских в Эстонии меняется, процессы идут. Эстонцы и эстонские русские становятся более похожими друг на друга. В контексте российской агрессии на Украине это значит, что большинство эстонцев и этнических русских отвергают то, что сейчас делает кремлевский режим.

Следующее очень важное событие связано с возрастом. Если две наиболее молодые возрастные группы, от 18 до 34 лет, полностью отвергают военную агрессию, то группы от 34 до 64 более, скажем так, лояльны путинскому режиму. Это указывает на то, что взгляды эстонцев разделяются не по тому, на каком языке человек говорит, а по тому, какого он возраста. Чем вы моложе, тем больше вы выступаете против российской агрессии. А на вопрос о том, поддерживаете ли вы НАТО, молодые люди чаще отвечают утвердительно, – говорит професор Ветик.

– Парламент наконец-то допустил возможность того, что мы запретим гражданам России и Беларуси участвовать в местных выборах – добавляет эстонский политолог Тоомас Алаталу. – Они до сих пор имели такое право, чего у соседних стран нигде нет, его мы еще в 1993 году дали. Но теперь было решено, что мы все-таки можем временно запретить это делать. Потому что у нас довольно конкретные проблемы, когда мы говорим о том, как себя ведет русскоязычное население. Вроде открытых демонстраций нелояльности в отношении Эстонской Республики нет, но не надо забывать, что в 2018 году, во время выборов президента Российской Федерации, в Эстонии было самое большое количество российских граждан, которые принимали в этом участие и голосовали за кандидатуру Путина: 94 % "за". А накануне выборов в парламент в прошлом году у нас появилось движение "Вместе", где постарались представить ситуацию таким образом, что надо понять и российскую позицию [в отношении войны в Украине]. Мы вправе ожидать, проявления большей лояльности нашему государству, которой, скажем, в 2018 году еще не было. Мы обнаружили, что в течение этого тридцатилетия уже выросло новое поколение, и среди этого поколения, к нашей радости, довольно много тех, кто совершенно свободно говорит на эстонском. И когда я тут говорил про выборы президента России, то понятно, что в них в основном будут участвовать пенсионеры, но их, скажем так, теперь уж точно не переубедишь.