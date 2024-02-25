Лидеры „Большой семерки“ сделали совместное заявление в поддержку Украины

„Мы, лидеры „Большой семерки“ (G7), встретились сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку Украины и еще раз отдать должное храбрости и стойкости украинского народа, который неустанно борется за свободу и демократическое будущее Украины“, - такими словами открывается заявление.

Далее лидеры „Большой семерки“ отмечают:

„В течение двух лет они сопротивлялись незаконному, неоправданному и неспровоцированному полномасштабному вторжению России… Они доказали свою волю победить военную машину президента Путина, восстановить территориальную целостность своей страны и защитить суверенитет и независимость Украины. Президент Путин не смог достичь своей стратегической цели по подчинению Украины“.

В заявлении подтверждаются принятые решения, ниже перечислены выдержки из них:

1.“Мы продолжим поддерживать право Украины на самооборону и подтвердим нашу приверженность долгосрочной безопасности Украины, в том числе путем заключения и реализации двусторонних обязательств и договоренностей в области безопасности, на основе Совместной декларации поддержки Украины, которую мы одобрили в Вильнюсе в июле прошлого года. Мы увеличиваем нашу помощь в обеспечении безопасности Украины и увеличиваем наши производственные и логистические возможности, чтобы помочь стране“.

2.“Мы призываем Россию немедленно прекратить агрессивную войну и полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы с международно признанной территории Украины. Мы призываем все страны соблюдать международное право и никоим образом не одобрять и не оправдывать попытки России захватить территорию силой. Мы никогда не признаем ни прошлые, ни будущие так называемые „выборы“, проводимые Россией на территории Украины, ни их результаты“.