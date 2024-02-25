Лидеры „Большой семерки“ сделали совместное заявление в поддержку Украины
В субботу, 24.02, в день второй годовщины вторжения России в Украину - лидеры „Большой семерки“ (G7) обнародовали заявление в поддержку Украины, передает Би-би-си.
„Мы, лидеры „Большой семерки“ (G7), встретились сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку Украины и еще раз отдать должное храбрости и стойкости украинского народа, который неустанно борется за свободу и демократическое будущее Украины“, - такими словами открывается заявление.
Далее лидеры „Большой семерки“ отмечают:
„В течение двух лет они сопротивлялись незаконному, неоправданному и неспровоцированному полномасштабному вторжению России… Они доказали свою волю победить военную машину президента Путина, восстановить территориальную целостность своей страны и защитить суверенитет и независимость Украины. Президент Путин не смог достичь своей стратегической цели по подчинению Украины“.
В заявлении подтверждаются принятые решения, ниже перечислены выдержки из них:
1.“Мы продолжим поддерживать право Украины на самооборону и подтвердим нашу приверженность долгосрочной безопасности Украины, в том числе путем заключения и реализации двусторонних обязательств и договоренностей в области безопасности, на основе Совместной декларации поддержки Украины, которую мы одобрили в Вильнюсе в июле прошлого года. Мы увеличиваем нашу помощь в обеспечении безопасности Украины и увеличиваем наши производственные и логистические возможности, чтобы помочь стране“.
2.“Мы призываем Россию немедленно прекратить агрессивную войну и полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы с международно признанной территории Украины. Мы призываем все страны соблюдать международное право и никоим образом не одобрять и не оправдывать попытки России захватить территорию силой. Мы никогда не признаем ни прошлые, ни будущие так называемые „выборы“, проводимые Россией на территории Украины, ни их результаты“.
3.“Мы продолжим повышать стоимость войны для России, истощать источники доходов России и препятствовать ее усилиям по созданию своей военной машины, о чем свидетельствуют наши недавно одобренные пакеты санкций. Мы по-прежнему привержены полному осуществлению и обеспечению соблюдения наших санкций в отношении России и принятию новых мер по мере необходимости“.
4.“Мы продолжаем оказывать поддержку Украине в дальнейшем развитии „формулы мира“ президента Зеленского и обязуемся поддерживать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, соответствующий принципам Устава ООН, международного права и уважающий суверенитет и территориальную целостность Украины“.
Кроме того, на совещании в онлайн-формате обсуждалась судьба российских активов, замороженных на Западе. „Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине“, - говорится в заявлении. Лидеры „большой семерки“ изучают все возможности для использования этих активов при поддержке Киева, пишет DW.
В связи со смертью Алексея Навального, в документе также содержится призыв к российскому правительству полностью прояснить обстоятельства его гибели, а также освободить всех несправедливо задержанных заключенных и прекратить преследование политической оппозиции и систематическое подавление прав и свобод россиян. „Мы будем привлекать виновных в смерти Навального к ответственности, в том числе продолжим вводить ограничительные меры в ответ на нарушения прав человека в России и предпримем другие действия“, отмечается в заявлении.
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