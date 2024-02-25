Дональд Трамп победил на праймериз в родном штате своего основного конкурента(15)
Бывший президент США Дональд Трамп одержал в субботу победу на праймериз Республиканской партии в штате Южная Каролина и, по оценкам комментаторов, ещё на шаг приблизился к официальному выдвижению в президенты на ноябрьских выборах, передает „Радио Свобода“.
После подсчёта почти всех голосов, Трамп набирает около 60%. Его единственная соперница Никки Хейли получила чуть более 39% голосов. Разрыв оказался не таким большим, как предсказывали некоторые опросы, но достаточным, чтобы Трамп обеспечил себе голоса подавляющего большинства делегатов от штата на будущем партийном съезде республиканцев.
Трамп, таким образом, уверенно победил на праймериз уже в четырёх штатах из четырёх. Следующее голосование - в Мичигане 28 февраля, а затем Соединённые Штаты ждёт так называемый Супервторник 5 марта, когда пройдёт сразу 16 голосований. Практически во всех штатах по опросам Трамп уверенно лидирует.
Никки Хейли не намерена выходить из президентской гонки
Как пишет газета The New York Times, Никки Хейли пообещала продолжить борьбу, однако успех ее соперника в Южной Каролине "дает новую почву для его (Трампа. - Ред.) утверждения, что гонка фактически уже позади".
Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз, указав: "Не важно, каков результат. Я люблю людей в нашем штате". Что касается экс-главы государства, то он даже не упомянул соперницу в своем выступлении по результатам голосования в столице штата Колумбии, заявив вместо этого, что надеется 5 ноября "взглянуть в глаза" действующему президенту США Джо Байдену, который, как ожидается, будет представлять на выборах демократов, "и сказать ему: "Джо, ты уволен. Убирайся".
У демократов праймериз в Южной Каролине прошли ещё 3 февраля, действующий президент Джо Байден, у которого практически нет серьёзных конкурентов, набрал более 95% голосов.
Успехи Трампа на пути к статусу кандидата от республиканцев
В начале февраля бывший глава Белого дома одержал победу на собраниях сторонников партии (кокусах) в штате Невада. При этом главный соперник Трампа - Никки Хейли - не получила голосов, поскольку ее кандидатура даже не обсуждалась. Тогда политик заявила, что республиканские чиновники сфальсифицировали процесс праймериз и кокусов в Неваде в пользу экс-президента.
Благодаря победе на кокусах в Неваде Трамп заручился поддержкой 26 делегатов от этого штата. В праймериз Республиканской партии, прошедших в штате 6 февраля, политик не участвовал, а Хейли потерпела поражение, проиграв графе "против всех". В Демократической партии победу одержал действующий президент США Байден, набравший 89 процентов голосов.
Ранее Трамп победил на кокусах в Айове и на праймериз в штате Нью-Гэмпшир.
Уголовное преследование Дональда Трампа
Дональд Трамп - 45-й президент Соединенных Штатов. За почти 250-летнюю историю страны он стал первым главой государства, которому предъявлены обвинения по уголовному делу - о попытке отменить итоги президентских выборов в 2020 году, напоминает DW.
В начале февраля федеральный апелляционный суд в Вашингтоне отказал Трампу в иммунитете от уголовного преследования в деле о штурме Капитолия его сторонниками. Суд постановил, что после завершения президентских полномочий Трамп стал обычным гражданином с общедоступными способами защиты от уголовного преследования.
Сам экс-глава Белого дома не признает себя виновным. Он обвиняет прокуроров в политически мотивированной попытке нанести ущерб его предвыборной кампании. Имя кандидата республиканцев на выборах президента США будет объявлено на съезде партии в июле.
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