Дональд Трамп победил на праймериз в родном штате своего основного конкурента

После подсчёта почти всех голосов, Трамп набирает около 60%. Его единственная соперница Никки Хейли получила чуть более 39% голосов. Разрыв оказался не таким большим, как предсказывали некоторые опросы, но достаточным, чтобы Трамп обеспечил себе голоса подавляющего большинства делегатов от штата на будущем партийном съезде республиканцев.

Трамп, таким образом, уверенно победил на праймериз уже в четырёх штатах из четырёх. Следующее голосование - в Мичигане 28 февраля, а затем Соединённые Штаты ждёт так называемый Супервторник 5 марта, когда пройдёт сразу 16 голосований. Практически во всех штатах по опросам Трамп уверенно лидирует.

Никки Хейли не намерена выходить из президентской гонки

Как пишет газета The New York Times, Никки Хейли пообещала продолжить борьбу, однако успех ее соперника в Южной Каролине "дает новую почву для его (Трампа. - Ред.) утверждения, что гонка фактически уже позади".

Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз, указав: "Не важно, каков результат. Я люблю людей в нашем штате". Что касается экс-главы государства, то он даже не упомянул соперницу в своем выступлении по результатам голосования в столице штата Колумбии, заявив вместо этого, что надеется 5 ноября "взглянуть в глаза" действующему президенту США Джо Байдену, который, как ожидается, будет представлять на выборах демократов, "и сказать ему: "Джо, ты уволен. Убирайся".

У демократов праймериз в Южной Каролине прошли ещё 3 февраля, действующий президент Джо Байден, у которого практически нет серьёзных конкурентов, набрал более 95% голосов.

Успехи Трампа на пути к статусу кандидата от республиканцев

В начале февраля бывший глава Белого дома одержал победу на собраниях сторонников партии (кокусах) в штате Невада. При этом главный соперник Трампа - Никки Хейли - не получила голосов, поскольку ее кандидатура даже не обсуждалась. Тогда политик заявила, что республиканские чиновники сфальсифицировали процесс праймериз и кокусов в Неваде в пользу экс-президента.