Ласнамяэ
25.02.2024, 08:42

ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как отметили в Ласнамяэ 106 годовщину Эстонской Республики

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Вчера, 24 февраля, в Ласнамяэ отметили 106-ю годовщину Эстонской Республики церемонией в парке Юрьевой ночи.

„У церемонии в парке Юрьевой ночи длинная история и особая значимость. Хочу выразить благодарность нашему партнеру Юри Уппину и его команде, благодаря которым это мероприятие обрело популярность и стало прекрасной традицией“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

24 февраля в парке Юрьевой ночи (Петербургское шоссе, 59) прошла торжественная церемония, где выступил оркестр Таллинской дружины Кайтселийта. Помимо этого, состоялось торжественное исполнение государственного гимна, чтение „Манифеста ко всем народам Эстонии“ и торжественных речей, а также возложение венков.

После окончания церемонии у собравшихся была возможность обменяться мыслями и пожеланиями в честь годовщины республики на свежем воздухе. Поддержать дух и тело, а вместе с ними и праздничное настроение помог предложенный на месте горячий суп.

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