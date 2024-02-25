DELFI В УКРАИНЕ | Дмитрий Гордон и Алеся Бацман: если с Украиной что-то случится, то таллиннские билборды могут „ожить“

„Прежде всего я хочу сказать еще раз большое спасибо народу Эстонии, правительству Эстонии за ту ощутимую помощь, которую мы все два года получаем. За то внимание к Украине, за ту поддержку Украине, за ту любовь к Украине - это дорогого стоит“, - отметил Гордон.