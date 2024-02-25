25.02.2024, 18:09
DELFI В УКРАИНЕ | Дмитрий Гордон и Алеся Бацман: если с Украиной что-то случится, то таллиннские билборды могут „ожить“
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ФОТО: | Delfi Meedia
Украинские журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман в интервью Delfi прокомментировали организованную в Таллинне акцию „Момент“, в рамках которой в столичных районах на билбордах были размещены фотографии разрушенных домов. Также они заявили о недостатке решительности Запада в предоставлении помощи Украине, что может повлечь за собой необратимые последствия.
„Прежде всего я хочу сказать еще раз большое спасибо народу Эстонии, правительству Эстонии за ту ощутимую помощь, которую мы все два года получаем. За то внимание к Украине, за ту поддержку Украине, за ту любовь к Украине - это дорогого стоит“, - отметил Гордон.