УТЕЧКИ ИЗ КРЕМЛЯ | Как Сергей Кириенко стал самым влиятельным человеком в Кремле после Путина

Сергей Кириенко, в чьем ведении находится деятельность, документы о которой попали в распоряжение Delfi и о которых мы сегодня рассказали, лично поставил войну в Украине себе на службу, и в наше время он является более влиятельным человеком, чем премьер-министр России Михаил Мишустин или глава администрации Путина Антон Вайно. Так считает Марк Галеотти, один из самых авторитетных западных аналитиков по вопросам России.