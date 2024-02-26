26.02.2024, 05:00
УТЕЧКИ ИЗ КРЕМЛЯ | Как Сергей Кириенко стал самым влиятельным человеком в Кремле после Путина
Документы попали в Delfi именно из подведомственных Кириенко структур.
ФОТО: | Delfi Meedia
Сергей Кириенко, в чьем ведении находится деятельность, документы о которой попали в распоряжение Delfi и о которых мы сегодня рассказали, лично поставил войну в Украине себе на службу, и в наше время он является более влиятельным человеком, чем премьер-министр России Михаил Мишустин или глава администрации Путина Антон Вайно. Так считает Марк Галеотти, один из самых авторитетных западных аналитиков по вопросам России.
„Кириенко на протяжении всей своей политической карьеры периодически находил в себе новые грани, но я думаю, что самое разительное перевоплощение мы наблюдаем с февраля 2022 года“, — говорит почетный профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти.