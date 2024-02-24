Столтенберг: Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем обращении по случаю второй годовщины российского вторжения в Украину вновь заявил, что "Украина стала ближе к НАТО, чем когда-либо прежде". Об этом сообщает агентство AFP в субботу, 24 февраля.

В своей речи Столтенберг высоко оценил "мужество и решимость" украинцев и заверил Киев в будущем членстве в НАТО. Ситуация на поле боя "по-прежнему крайне серьезна", а со стороны президента России Владимира Путина нет никаких признаков готовности к скорому мира, продолжил Столтенберг. "Но мы не должны унывать. Украина неоднократно демонстрировала замечательное мастерство и боевую решимость", - заявил генсек НАТО.

По его словам, тот факт, что Украина сохранила свою свободу и независимость, объясняется ее мужеством и решимостью, а также "военной и экономической поддержкой союзников по НАТО". "Президент Путин начал эту войну, потому что хотел закрыть дверь в НАТО и лишить Украину права выбирать свой собственный путь. Но он добился прямо противоположного: Украина теперь ближе к НАТО, чем когда-либо прежде", - подчеркнул Столтенберг.

Украина не получала приглашения в НАТО

На последнем саммите НАТО, который в июле прошлого года прошел в Вильнюсе, Украина не получила официального приглашения присоединиться к альянсу, но члены НАТО согласились упростить процесс вступления в будущем, "когда для этого будут выполнены необходимые условия".

В заявлении по итогам саммита не говорилось, когда Украину могут пригласить в альянс и какие именно условия должны быть выполнены. Позднее власти входящей в НАТО Венгрии неоднократно подчеркивали, что вступление Украины в альянс невозможно, пока продолжается война.