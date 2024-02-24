DELFI В УКРАИНЕ | Борис Джонсон поздравил Эстонию с Днем независимости и призвал к бдительности

Джонсон принял участие в конференции Yes, организованной фондом бизнесмена Виктора Пинчука. По случаю Дня независимости Эстонии он поздравил эстонский народ.

„Мои наилучшие пожелания Кае Каллас! Я думаю, что у Соединенного Королевства и Эстонии отличные стратегические отношения. Операции в Тапа и в других местах — тому подтверждение. Мы сотрудничаем много лет. Я поздравляю Эстонию с Днем независимости! То, что сейчас происходит в Украине, показывает, что нам нужна постоянная бдительность“, — сказал он.

На вопрос, есть ли вероятность, что Россия нападет на Эстонию, Джонсон ответил: „Я думаю, что это было бы безумием. Полагаю, что это крайне маловероятно. Но то, что происходит сейчас, напоминает нам, что мы должны быть готовы“.

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