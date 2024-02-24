Нарушение слуха предрасполагает к болезни Альцгеймера

В последние годы ухудшение слуха было определена как фактор риска развития болезни Альцгеймера, сообщает Университет Турку.

Причина не совсем ясна, но считается, что при нарушении слуха структуры мозга, обрабатывающие слуховые ощущения, лишаются стимуляции и в результате начинают атрофироваться. Структуры, важные для слуха, расположены очень близко к областям мозга, которые играют центральную роль в функции памяти.

Связь между болезнью Альцгеймера и потерей слуха также может быть связана с тем, что потеря слуха может привести к изоляции. Одиночество предрасполагает к болезни Альцгеймера.