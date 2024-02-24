Чума на оба эти года. Илья Шаблинский — ко второй годовщине русско-украинской войны

Кажется, такого в истории еще не было: запрещать называть войну войной.

Еще одна важная вещь. Российская Федерация в очередной раз выступает в роли наглого и злобного агрессора. Это вообще не в первый раз, в 2008-м в Грузии уже было. Новое — это масштабы. Они также сопоставимы с масштабами Второй мировой: длинная, около 2 000 километров линия фронта и около миллиона участников сражений с обеих сторон.

Два года назад, около 5 утра, российские телеканалы еще передавали выступление Путина о его решении начать эту самую „специальную военную операцию“, а российские ракеты уже били по аэродромам, мостам и жилым домам в Харькове, Киеве и Чернигове. Казалось немыслимой дикостью и нелепостью слышать названия этих хорошо знакомых нам городов в таком жутком сочетании. Мы говорили тогда и говорим сейчас — да это, бред, дикость! Но мы почти к ней привыкли, к этой дикости.

А как диктатор обосновывал нападение на народ, считавшийся „братским“? Кто слушал тот его спич, вероятно, помнит, что об Украине речь зашла вообще под самый конец. Суть же была такова: НАТО движется на восток. Украину накачивают оружием. Наконец, Донбасс: там кошмар и геноцид, и „народные республики“ обратились к России с просьбой о помощи. Вот основные доводы диктатора.