ФОТО | На Петровской площади в Нарве во время празднования Дня независимости загорелся автомобиль с иностранными номерами

Очевидцы рассказали RusDelfi, что Петровская площадь была прилично задымлена.

Дежурный пресс-секретарь Восточного спасательного центра Вильве Кирс рассказала RusDelfi, что загорелся автомобиль с финскими номерами. Причиной пожара стала техническая неисправность, возгорание возникло под капотом автомобиля. В ходе пожара никто не пострадал.

В Нарве 24 февраля состоятся 15 мероприятий, посвященных 106-й годовщине Эстонской республики. Подробную программу мероприятий можно найти на сайте города.

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