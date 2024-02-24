Украина теряет людей. Как война повлияла на демографию

Сокращение численности населения наблюдалось в Украине еще до начала полномасштабного вторжения России. Однако война и вызванная ею масштабная миграция обострили и без того тревожные прогнозы ученых. По оценке Института демографии и проблем качества жизни, за два года население Украины (в ее границах 1991 года) сократилось с 42 до 35 миллионов, говорит в разговоре с DW заместитель директора Института Александр Гладун.

По его словам, это примерно сопоставимо с данными об около 6,5 миллиона украинских беженцев за рубежом, приведенными Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев по состоянию на 15 февраля 2024 года. В то же время, по оценке Центра экономической стратегии (ЦЭС), сейчас за границей, включая РФ и Беларусь, находится примерно 4,8 миллиона украинцев. В своих исследованиях ЦЭС пользуется данными Государственной пограничной службы и пограничных служб соседних с Украиной государств относительно пересечений границы.

Для прогнозирования ситуации с демографией в будущем следует учитывать, в частности, дальнейшее снижение уровня рождаемости и увеличение сверхсмертности (разница между естественным уровнем смертности и фактическим количеством смертей на фоне войны. - Ред.), отмечает Александр Гладун.

Рождаемость в Украине упала почти на треть

По данным министерства юстиции, в течение 2023 года в Украине зарегистрировали почти 187,4 тысячи рождений, что на девять процентов меньше, чем за первый год вторжения (206 032 ребенка), и на 31,5 процента меньше, чем в 2021 году (около 273,8 тысячи детей). Такое резкое сокращение Гладун объясняет, в том числе, меньшим количеством включенных в статистику регионов из-за оккупации РФ. По состоянию на начало февраля Украина не контролирует около 26 процентов своей территории, сообщил президент Владимир Зеленский.