Четыре западных лидера прибыли в Киев в годовщину начала войны

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая в субботу, 24 февраля, прибыла в Киев по случаю второй годовщины российского полномасштабного вторжения в Украину намерена отдать дань „необыкновенной стойкости украинского народа“. „Сейчас мы, как никогда, твердо стоим на стороне Украины. Финансово, экономически, в военном отношении, морально. Пока эта страна не станет окончательно свободной“, - подчеркнула фон дер Ляйен в соцсети X.