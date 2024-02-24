"То, что сейчас делает Путин, даже не ненависть — это сатанизм“. Новое обращение Юлии Навальной

Путин делает вид, что он очень религиозный человек: он целует иконы, прикладывается к мощам Николая Чудотворца, он регулярно приезжает на Валаам, где причащается и исповедуется в монастыре. Да что там: он во дворцах своих строит личные церкви, чтобы быть поближе к богу. Путин такой ревностный христианин, что он в Конституцию нашей страны вписал, что предки передали нам веру в бога. Только невозможно привести людей к вере, если просто написать это в законе. Это можно сделать, только если ты сам поступаешь по-христиански.

Вот какие условия выдвигает Путин. Тот самый Путин, который любит показывать, что он верующий христианин. На Рождество он фотографируется в церкви со свечкой, стоит один в храме с проникновенным видом смотрит в пустоту, а журналисты его снимают. Или на Крещение он в роскошной бежевой дубленке и валенках подходит к проруби в форме креста, а потом окунается в нее, и снова камеры снимают, как истово он чтит бога.

Несколько дней маму Алексея буквально мучают: следователь ей врет, шантажирует и снова врет, обещая что вот-вот все решится, только согласитесь, только подпишите. Я прекрасно понимаю, что это все придумал не какой-то там следователь из Салехарда — всем руководит Путин. Это Владимир Путин, сидя на дальнем конце этой страшной цепочки согласований, спускает приказы: „Нет, не отдавайте, давите, давите на мать, сломайте ее, скажите ей, что труп ее сына разлагается. Либо они похоронят Навального на моих условиях в дальнем углу неизвестного кладбища, тайно, тихо, чтоб никто, ни один человек не мог с ним проститься, либо я его вообще не отдам“.

Сегодня девять дней, как погиб мой муж. Девять дней, как Путин убил Алексея Навального. Но убийства Путину показалось мало. Теперь он держит в заложниках его тело, издевается над его матерью, заставляет ее согласиться на тайные похороны, иначе… Иначе, только вдумайтесь, они угрожают, что сделают что-то с телом Алексея. С ним что-то случится, потому что, цитирую, „время работает против нас“. Они угрожают похоронить его сами, прямо в колонии, где его и убили.

Мы и раньше знали, что путинская вера — это фальшивка, но теперь мы видим это ясно, как никогда. Вера — это не про поцеловать икону. Вера — это про добро, про милосердие, про спасение. И ни один настоящий христианин никогда не смог бы делать то, что Путин делает сейчас уже с мертвым Алексеем. Я понимаю это очень хорошо. Алексей был верующим человеком, для него это было очень важно. Он ходил в церковь, он постился, даже в тюрьме постился. Его политика и взгляды во многом базировались на христианских ценностях, но его вера не имеет ничего общего с путинским мракобесием. Алексей был искренне убежден, что надо быть хорошим человеком и не идти против совести. Что бог — это любовь, что уныние — это грех. Даже в своих письмах из тюрьмы он писал, что не испытывает ненависти к своим мучителям.

То, что сейчас делает Путин, — вот ненависть. Нет это даже не ненависть — это какой-то сатанизм, язычество. Вы что собрались с его телом делать? Как низко вы еще упадете, глумясь над убитым вами человеком? Шантаж, угрозы, ультиматумы. Серьезно? Это то, чему вас научили во время ваших фальшивых молитв и разговоров со старцами?

Вот вы придумали несколько лет назад сажать людей за оскорбление чувств верующих и сажали их. Но самое большое оскорбление чувств верующих прямо сейчас в эту минуту наносите вы. Путин, его следователи, эфэсбэшники и другие бандиты, вы оскорбляете и верующих, и атеистов, и христиан, и мусульман — вообще всех. Если вы действительно считаете себя верующими, то знайте, вы за все это ответите, и не только перед людьми. И за это, и за войну, которую вы развязали два года назад, тоже, кстати, прикрываясь ценностями христианства, тем, что боретесь с каким-то западным злом, которое мешает нашим традиционным скрепам. А вы просто убиваете, просто бомбите ночью спящих мирных людей освященными в церкви ракетами.

Отдайте тело моего мужа. Мы хотим, чтобы его отпели, а потом похоронили по-человечески в земле, как это принято в православии. Отдайте Алексея без каких-либо условий. Вы пытали его живого, а теперь продолжаете пытать его мертвого. Вы издеваетесь над останками умершего. Невозможно уже придумать большей бесовщины. Вы нарушаете всякий закон: и человеческий, и божий.