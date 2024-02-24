Битва за аэродром Гостомель. Ворота в Киев, которые остались закрытыми

Осенью 2021 года иностранные СМИ со ссылкой на данные западных разведок начали писать о том, что Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину. Первым об этом в октябре написало издание Washington Post .

За последние два года появилось немало материалов о боях за Гостомель. Мы попытались сосредоточиться на неизвестных ранее деталях, которые бы показали целостную картину того, что на самом деле там произошло. Мы собирали показания очевидцев — военных и гражданских, информацию от представителей власти, военного командования и мнения экспертов.

С военной точки зрения „Антонов“ был стратегически важным пунктом для любого, кто планировал бы окружить и захватить Киев.

До полномасштабного вторжения россиян аэропорт „Антонов“ в Гостомеле использовался в основном для грузовых рейсов и авиационных испытаний. Во времена президентства Петра Порошенко обсуждали запуск сюда бюджетных авиакомпаний.

На этой огромной изуродованной войной территории даже спустя два года можно снимать фильмы об апокалипсисе. Здесь настораживает неприсущая аэродрому тишина, которую периодически разбавляет вой февральского ветра.

Вот выгоревший изнутри административный комплекс, возле которого до сих пор валяются обломки разбитых окон и строительных конструкций. Чуть дальше видим уничтоженные самолеты, а на сверхпрочном бетонном покрытии взлетно-посадочной полосы - следы от взрывов. Рядом с аэродромом, за забором - огромная свалка сожженной ржавой российской техники, которую понемногу разбирают и вывозят украинские военные.

Мы идем по неработающему аэродрому, на котором до сих пор стоят останки уничтоженной „Мрии“ - когда-то крупнейшего транспортного самолета в мире. Здесь и сейчас остается много свидетельств российского вторжения.

„Я там еще так классно устроился. Думал, сейчас отдежурю, приду и буду отсыпаться. А в итоге…“ - Руслан делает паузу. Он собирается с мыслями, чтобы рассказать нам в деталях, что именно произошло 24 февраля на аэродроме, расположенном в 25 километрах к северо-западу от Киева.

В одиннадцать вечера с аэродрома вылетел последний самолет „Руслан“. Нацгвардейцы выдохнули с облегчением и пропахшие дымом уселись в бронеавтомобиль „Варта“.

„Было раскрыто определенное количество подробностей, например, российские намерения захватить аэродром Гостомель на северо-западе от Киева и использовать его как плацдарм для высадки воздушно-десантных сил, чтобы ускорить захват Киева“, — рассказал директор ЦРУ.

Позже сам Бернс передаст изданию Politico детали того разговора. Директор ЦРУ сообщил Зеленскому о намерениях россиян пересечь границу со стороны Беларуси, быстро дойти до Киева, захватить столицу, свергнуть украинское правительство и заменить его пророссийским.

Примерно в это же время, в середине января 2022 года, в Киев тайно приезжает директор ЦРУ Уильям Бернс. Уже позже западные наблюдатели назовут его встречу с Владимиром Зеленским решающей: именно на ней он подробно рассказал украинскому лидеру о конкретных планах нападения на его страну.

Успокаивал украинцев и лично Зеленский. 19 января 2022 года он выступил с обращением (тогда они еще не были ежедневными), фраза из которого о подготовке Украины к возможной войне — «В мае, как всегда, будет шашлык» — впоследствии стала мемом.

Украинские власти реагировали на предупреждения американцев, мягко говоря, сдержанно. Окружение президента Владимира Зеленского, члены правительства и депутаты Верховной Рады от партии власти на регулярных встречах с журналистами и представителями бизнеса объясняли поведение Запада геополитической конфронтацией, которую он ведет с Россией, а «под раздачу» попадает Украина. Отдельно представители власти просили не нагнетать ситуацию в публичном поле, ведь это может привести к оттоку инвестиций из Украины.

Позже о неизбежности нападения России на Украину открыто начинают говорить западные лидеры. 18 февраля 2022 года Джо Байден на брифинге скажет: «У США есть основания полагать, что Россия нападет в следующие недели или дни. Путин принял решение».

Оно обратило внимание на перемещение Россией огромного количества военной техники и личного состава к украинским границам. "Это не похоже на учения", - утверждали западные эксперты.

Американские партнеры Киева обращали особое внимание на аэропорт в Гостомеле не зря. Его инфраструктура позволяла принимать большие самолеты — недаром именно здесь „обитал“ крупнейший в мире транспортник „Мрия“. А большие самолеты — это не только гражданские борта, но и военно-транспортные, способные перевозить огромное количество личного состава и военной техники.

По нашим данным, на одном из заседаний украинского Совбеза перед полномасштабным вторжением России предметом обсуждения было усиление охраны аэродромов, в том числе гостомельского.

„По мнению Зеленского, российские планы не предусматривали достаточного количества войск для оккупации четырехмиллионного города. Зеленский ожидал, что многие его граждане восстанут и будут оказывать сопротивление. Кроме того, американские разведданные казались ему бездоказательными. Они, по его мнению, описывали один из вариантов действий России: возможно, самый агрессивный, но не самый вероятный… За все годы общения, телефонных созвонов, саммитов и мирных переговоров Путин казался Зеленскому холодным и рассудительным, озлобленным и обиженным, но не сумасшедшим“.

Зато об этом подробно рассказывает американский журналист Саймон Шустер, получивший эксклюзивный доступ к президенту Владимиру Зеленскому в течение первого года войны и описавший свои впечатления в недавно опубликованной книге „Шоумен“.

Мы спросили представителей Офиса президента о том, действительно ли директор ЦРУ во время того визита предупреждал конкретно о Гостомеле и какие последствия имел этот разговор, но наш запрос остался без ответа.

В этой же статье Бернс рассказал о реакции Зеленского на его слова: „Он был в тупике. Я был очень поражен им тогда, но также понимал, в каком затруднительном положении он находился. Он не хотел спровоцировать экономическую или политическую панику в Украине. Он был осторожен в отношении таких шагов как проведение полной мобилизации украинской армии, которую Путин мог бы представить доказательством провокации. Но он очень трезво смотрел на вещи“.

Вообще эту бригаду создали с нуля в 2015 году с целью ведения боевых действий на первой линии огня, рассказывает ее пресс-офицер Андрей Кулиш. Собственно, название „Рубеж“ в 2023 году эта бригада получила, потому что она отличилась в боях за Рубежное Луганской области. Привлекались ее бойцы и на другие горячие участки восточного фронта.

В этой ситуации окружение и захват столицы Украины, которая по состоянию на февраль 2022 года, мягко говоря, была не очень готова к полномасштабным боевым действиям, казались делом техники.

Наши собеседники говорят, что операция в Гостомеле в случае удачного проведения привела бы к появлению в считанных километрах от Киева около пяти тысяч российских военных на бронетехнике. В дальнейшем с каждым днем к ним присоединялись бы дополнительные силы, которые выдвигались из Беларуси через Чернобыльскую зону и по дороге выходящей на административную границу Житомирской и Киевской областей. В зоне действия российской ствольной артиллерии, которая таким образом подтянулась бы к Киеву, оказался бы фактически весь город.

С южной стороны зеркальная операция должна была состояться на военном аэродроме в Василькове в 30 километрах от Киева, предполагают эксперты, но в любом случае все должно было начаться с Гостомеля.

Десант первой волны должен был внезапно захватить аэродром в Гостомеле и подготовить его к приему основных сил. Они должны были прибыть в аэропорт второй волной, на транспортниках Ил-76 Военно-космических сил России. В силу расположения Гостомеля, оттуда можно было двигаться на Киев как с северного направления — в сторону Минского массива и Оболони, так и из западного — в сторону Святошино.

Через два года после начала полномасштабного вторжения военные эксперты соглашаются: захват Киева в кратчайшие сроки был первоочередной целью россиян. Сделать это собирались с помощью простого плана.

В комплексе с фактором географии — Гостомель расположен в каких-то 25 километрах от Киева — все части паззла складываются воедино.

В феврале, по нашим данным, на аэродром приехали представители Службы безопасности Украины. Они установили по его территории камеры видеонаблюдения с автономным питанием, которые передавали картинку из аэропорта в онлайн-режиме при помощи сети 4G. За несколько часов до атаки россиян камеры были повреждены, говорят наши собеседники. Кем - до сих пор неизвестно.

От сотрудников Государственного предприятия „Антонов“, которому принадлежит гостомельский аэропорт, нам известно, что в январе 2022 года объект посетила американская делегация, в которую входили дипломаты, представители ЦРУ и разведуправления Минобороны США. Их целью была оценка уязвимости аэродрома перед лицом возможного российского вторжения.

Он уверен, что российская разведка знала, что в Гостомеле остались преимущественно срочники, и россияне решили этим воспользоваться: „Им нужна была эта взлетная полоса, чтобы посадить свои Илы. И они были уверены, что легко удастся это сделать“.

„“Львы“ (контрактники — прим. ред.) уехали. Срочников осталось около двух сотен. Они совсем мало прослужили. Они проходили не такую сильную программу подготовки, как контрактники. На „пострелушки“ их вывозили, но сказать, что им уделяли достаточно времени — нет. Они или что-то грузят, или что-то чистят, или болеют, или в наряде на КПП стоят“, — рассказывает нам контрактник этой бригады Иван (имя изменено по соображениям безопасности). Со „львами“ на Восток поехала и большая часть вооружения бригады. Иван в силу своих обязанностей не должен был ехать на ротацию — из Яворова он сразу вернулся на службу в Гостомель.

В декабре 2021 года самую боеспособную часть бригады, несколько сотен контрактников, отправили на боевое слаживание на Яворовский полигон во Львовской области. После двух месяцев тренировок, 20 февраля 2022 года они, даже не заезжая в Гостомель, отправились на ротацию в Луганскую область. Так что в военной части 3018, расположенной возле аэродрома, осталось несколько сотен человек - преимущественно срочники и административный персонал.

В преддверии вторжения, говорит Кулиш, в их воинской части были постоянные учебные тревоги, бойцы интенсивно готовились отражать наступление, хотя, признается он, ожидали в бригаде скорее обострения на Донбассе.

В воинской части нацгвардейцев рядом с гостомельским аэропортом тоже ничего особенного не происходит. Разве что за несколько недель до вторжения срочников впервые запустили на позиции на сам аэродром. Туда же вывели несколько зенитных установок и раздали бойцам ПЗРК «Игла». В саму часть за несколько дней до вторжения — в 20-х числах февраля — приезжало командование, чтобы ознакомиться с обстановкой. Бойцам ничего не объясняли.

Так что на ГП «Антонов» жили обычной жизнью: охрану не усилили ни в Гостомеле, ни на другом аэродроме авиагиганта, расположенном в киевском районе Святошино.

Здесь же звучало заверение, что „Укроборонпром“ имеет четкий план действий на случай разных ситуаций. Как выяснится позже, детали этого плана оборонным предприятиям не сообщат ни до полномасштабного вторжения, ни после.

„Мало кто в этой стране сегодня знает больше, чем мы с вами“, - говорилось в документе.

В этом же письме работников оборонных предприятий призывают „не верить фейкам“, „прекратить собирать слухи“ и не мониторить мессенджеры.

„Мы продолжаем жить и трудиться спокойно и уверенно, без паники выполняя свою работу, потому что реальных оснований для нее сейчас нет. А когда и если они возникнут, я обещаю сообщить об этом откровенно“, — говорится в документе, полученном „Антоновым“ меньше, чем за сутки до начала полномасштабного вторжения.

Имеющийся в нашем распоряжении документ выдержан в успокаивающем тоне. Гусев призывал работников украинского ОПК не паниковать и работать в обычном режиме.

А 23 февраля 2022 года предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые по идее должны были усиленно готовиться к войне, получили письмо за подписью тогдашнего главы концерна „Укроборонпром“ Юрия Гусева.

Военные, которые несли службу в Гостомеле, говорят: о возможности высадки россиян их никто не предупреждал, а о данных американской разведки они узнали из прессы уже после начала вторжения. Между собой бойцы переговаривались о том, что командование хотело отправить их на территорию аэродрома копать фортификации, но гражданское руководство „Антонова“ не позволило - якобы это могло повредить проложенные под землей коммуникации.

Гостомель имел статус международного аэропорта, поэтому при нем действовал небольшой отряд пограничников. Тревогу объявили и для них. Один из пограничников, Сергей (имя изменено по соображениям безопасности), в ночь на 24 февраля был дома. «Около пяти утра мне позвонили и сказали ехать на аэродром», - вспоминает он.

Около четверти людей, прибывших в часть, занимались административной работой: бухгалтеры, деловоды, кадровики - в основном женщины. «Все в шоке. Давай выводить девчат, где-то их прятать - тех, кто на работу уже доехали. Плачут…», — рассказывает нам Иван. Впоследствии женщин отправили по домам, а находившихся в пути на работу — завернули обратно.

Около пяти утра в части объявили боевую тревогу. Нацгвардейцам тут же начали раздавать экипировку и штатное оружие - пистолеты и автоматы.

«Я сразу понял, что это ракеты, а не самолеты. Как-то так испугался почему-то. Речь даже отнялась, не мог по радиостанции нормально передать», - вспоминает он. В ответ он получил команду наблюдать за ситуацией.

Нацгвардейцу Руслану выпало дежурить с четырех по шесть часов утра. Он вылез из «Варты» и был на крыше одноэтажного здания на территории аэродрома, поэтому собственными ушами услышал шум ракет, пролетевших над его головой в сторону Киева.

Около четырех часов утра 24 февраля Россия нанесла первый массированный ракетный удар по украинским регионам: более полусотни ракет полетели в основном по аэродромам, складам и другой военной инфраструктуре. Были попадания и по гражданским объектам.

Вот и вечером 23 февраля парни, которые как раз были в наряде на территории аэропорта, разожгли костер, пожарили сосиски, поужинали и устроились вздремнуть в прогретом бронеавтомобиле…

Нацгвардеец Руслан признается: у него было ощущение, что что-то происходит, но он, как и его товарищи, до конца не верил во вторжение: «Мы все пытались думать логически: в этом нет смысла. Я думал, что на Донбассе может начаться широкое наступление, но не у нас. Никто не ожидал, что они через несколько часов уже будут в Гостомеле».

Не удивительно, что военные разведчики еще до 24 февраля выезжали в Гостомель на рекогносцировку. Поэтому утром в первый день большой войны группа ГУР — пока безымянная, впоследствии на ее основе сформируется подразделение, сейчас известное как „Шаманбат“ — в целом имела представление о поле предстоящего боя.

После восьми утра на территорию воинской части 3018 прибыла группа спецназовцев Главного управления разведки Минобороны Украины, всего около трех десятков человек. Руководитель этого ведомства Кирилл Буданов был единственным представителем украинских властей, который перед началом большой войны вслух говорил о том, что россияне готовятся к полномасштабному вторжению. Более того, что наступление на Киев с севера будет важным направлением российских действий.

Присутствующие в Гостомеле еще не знали, что это последний раз президент Украины обращается к украинцам в костюме и белой рубашке: в этот же день он сменит официальный стиль на милитари.

А около семи утра по телевизору показали обращение Владимира Зеленского . На селфи-видео он говорил: «Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничникам, пограничным отрядам. Во многих городах Украины были слышны взрывы. Мы вводим военное положение на всей территории нашего государства».

«Куда они целились, непонятно… Я так понимаю, это общежитие на совдеповских картах было (обозначено как) штаб. И они хотели сразу его вырубить», - объясняет странный выбор цели нацгвардеец Иван.

После шести утра российская ракета прилетела прямо на территорию части Нацгвардии: она попала в плац, как раз между гражданским общежитием и казармами танкистов. Воронка оказалась огромной - в человеческий рост глубиной, но от взрыва никто не пострадал.

Пограничники ждали распоряжений о том, что они должны делать дальше, от своего командования, но никаких приказов им так и не поступило.

«До этого нам никто не говорил, что что-то может быть. Оружия у нас не было, и после подъема по боевой тревоге нам его не выдали. Так что мы просто сидели и смотрели новости», - говорит Сергей.

На самом аэродроме были расположены две позиции нацгвардейцев, суммарно на них находилось около 20 бойцов. У них были ПЗРК „Игла“, зенитные установки и стрелковое оружие. В группе Руслана, который стоял на одной из этих позиций, были ПЗРК и несколько ракет к нему.

И тогда началось неожиданное - все, кто был в Гостомеле, услышали гул вертолётов…

„Часов до 10-11 ничего особенного не происходило… Настроение было нормальное, истерики ни у кого не было. Пытались шутить - в армии черный юмор это стандарт поведения. Люди получали снаряжение, расставляли огневые средства на позициях“, - вспоминает Андрей Кулиш из 4-й бригады Нацгвардии.

Кроме того, работники „Антонова“ рассредоточили другие самолеты, чтобы исключить их одновременное уничтожение. Все эти работы завершились к 11 утра.

Они провели совещание и решили прежде всего перебазировать „Мрию“ со стоянки подальше от взлетно-посадочной полосы в специальный ангар, чтобы предотвратить ее уничтожение. Самолет как раз пребывал на техническом обслуживании. Работы на нем почти закончили, ждали только доставки одного отремонтированного двигателя. Он должен был приехать как раз 24 февраля.

Чего именно ждать на месте, Игорь, честно говоря, не знал: „Что делать? Там разбираться. Надо помогать. Это стратегический объект“. Впрочем, добавляет он, на совещаниях в ГУР перед 24 февраля откровенно проговаривалось: Гостомель выглядит как один из наиболее вероятных пунктов высадки российского десанта в случае начала большой войны.

Разведчики выдвигались в Гостомель с конкретной целью. „Нам сказали, что ожидается наступление. Надо сделать так, чтобы аэродром не смогли захватить сразу, дать время 72-й бригаде (ответственной за оборону Киева бригады ВСУ) подтянуть артиллерию“, - говорит Игорь, один из членов той группы (имя изменено по соображениям безопасности).

Военные говорят, что в специальных боксах на территории части стояли несколько танков и БТРов. Танки были неисправны и так и остались в боксах. БТР, которые были на ходу, тоже выгнали на позиции. Вся остальная техника была на востоке Украины.

Руслан с товарищами продолжали наблюдать за ситуацией на аэродроме. „Нам передали, что работает наша авиация, чтобы мы ничего не сбивали. И тут мы услышали сильный гул вертолетов. Наш командир был уже на позиции и передал выше, что мы слышим вертолеты. Нас спрашивают: „Чьи?“ Мы: „Ну, не знаем“.

В этот момент из-за горизонта начали один за другим вылетать российские вертолеты - ударные Ка-52 и транспортные Ми-8. Сразу стало понятно, что их очень много - несколько десятков.

Парни поняли, что это не украинские вертолеты и быстро передали эту информацию по рации. „Ну, и началась движуха“, - говорит Руслан. Они получили команду „огонь на поражение“.

„Командир взял ПЗРК. Попытался им что-то сбить, но там что-то с ракетой не получилось. То ли она полетела куда-то не туда, то ли не попал…“.

Вообще оружие, по словам нацгвардейцев, в их части было старое, никакого западного вооружения не было. Из ПЗРК они до этого никогда не стреляли.

„Я вообще зенитчик, не ПЗРКшник. Мы перед этим ездили на тренажеры, неделю тренировались. Там все так же, просто в очках виртуальной реальности. В жизни на самом деле легче стрелять, чем в тех очках“, - рассказывает Руслан. В тот день он впервые в жизни выстрелил из ПЗРК.

С другой стороны взлетно-посадочной полосы с зенитной установки уже работала вторая группа нацгвардейцев.

„Мы начали по ним стрелять, а они в ответ по нам. Как только по ним начала работать наша ЗУшка, они сразу по ней начали стрелять“, - вспоминает парень.