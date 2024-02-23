Сборная Эстонии по баскетболу начала новый отборочный цикл ЧЕ с победы над Северной Македонией

Эстония проигрывала после второй четверти со счетом 36:43, но в начале третьей четверти совершила рывок и выигрывала со счетом 45:43. Концовка третьей четверти также осталась за эстонской сборной, которая выигрывала со счетом 57:53. За полторы минуты до конца игры точный трехочковый Сийма-Сандера Вене обеспечил нашей сборной десятиочковое преимущество (72:62), но последние минуты все равно были очень напряженными.

Северной Македонии удалось сократить разрыв до трех очков за 9 секунд до конца игры. Однако штрафные броски Артура Конончука и Янара Йоэсаара - принесли нам победу (74:69).

Эстония играет в одной группе с Северной Македонией, Польшей и Литвой. В первом матче группы Н Литва обыграла Польшу со счетом 83:64. Польша уже обеспечила себе место в финальной части ЧЕ в качестве хозяев турнира, а Эстонии для выхода в в финальную часть турнира необходимо обыграть либо Северную Македонию, либо Литву.

Следующий матч отбора сборная Эстонии проведет в понедельник, 26 февраля, дома против сборной Литвы.

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