Правдиво ли обращение матери Алексея Навального с обвинениями в адрес его жены?

«Уважаемая Юлия Борисовна Абросимова (девичья фамилия Юлии Навальной — Прим. ред.), теперь я хочу обратиться к вам. Вы виделись с моим сыном последний раз в феврале 2022 года. У вас нет запрета на въезд в Россию, на вас не открыто ни одно уголовное дело, но вы ни разу за два года не приехали его навестить. По факту, с весны 2021 года вы не состоите с моим сыном в браке, вы публично появляетесь в обществе с другими мужчинами. Именно вы заставили его приехать в Россию, когда он только вышел из комы и плохо мог оценить обстановку. Вы заставили переписать на себя всё имущество Алексея. Вы даже лишили наследства собственного сына, из-за чего он с вами не разговаривает. Вы настроили свою дочь против сына. Для меня было странно и дико видеть, как вы с улыбочкой спустя несколько часов после смерти Алексея говорите от его имени в Мюнхене. Как вы присваиваете его голос после его смерти. Вы даже ради приличия не взяли паузу, не соблюли траур. Побежали торговать его смертью. Вы подлый и низкий человек. Я вас презираю и запрещаю вам спекулировать на имени моего сына, моего ребёнка».