Правдиво ли обращение матери Алексея Навального с обвинениями в адрес его жены?
В феврале 2024 года по Сети разошлось голосовое сообщение, в котором мать умершего политика якобы называет его вдову Юлию „подлым и низким человеком“ и говорит, что презирает её за отношение к смерти сына. Реальная ли это запись? Об этом пишет „Проверено медиа“.
Видеоролик начал массово расходиться по российским Telegram-каналам, СМИ и другим площадкам 22 февраля. В многочисленных публикациях утверждается, что мать Алексея Навального, погибшего в колонии 16 февраля, открыто обвинила невестку в изменах и других «гнусных» поступках. Авторы некоторых постов считают, что таким образом Людмила Навальная «похоронила политическую карьеру Юлии Навальной в России».
Посты с этим видео опубликованы в Telegram-каналах «Zаписки Vетерана» (137 000 просмотров на момент написания этого разбора), «Юрий Баранчик» (104 000), Alex Parker Returns (91 000), «Клубный сервис» (61 000), «Царьград–ТВ» (37 000), «Юлия Витязева» (28 000) и др. Аналогичные сообщения широко разошлись в «Дзене», где только одна публикация сайта RuNews24.ru набрала более 900 000 просмотров. Кроме того, такие посты встречаются во «ВКонтакте», в «Одноклассниках», на LiveJournal и на сайтах СМИ (EADaily, «Блокнот»).
Вирусное видео (а на самом деле аудиозапись с якобы речью Людмилы Навальной и картинка-заглушка) длится почти полторы минуты. Ниже приводим полную расшифровку:
«Уважаемая Юлия Борисовна Абросимова (девичья фамилия Юлии Навальной — Прим. ред.), теперь я хочу обратиться к вам. Вы виделись с моим сыном последний раз в феврале 2022 года. У вас нет запрета на въезд в Россию, на вас не открыто ни одно уголовное дело, но вы ни разу за два года не приехали его навестить. По факту, с весны 2021 года вы не состоите с моим сыном в браке, вы публично появляетесь в обществе с другими мужчинами. Именно вы заставили его приехать в Россию, когда он только вышел из комы и плохо мог оценить обстановку. Вы заставили переписать на себя всё имущество Алексея. Вы даже лишили наследства собственного сына, из-за чего он с вами не разговаривает. Вы настроили свою дочь против сына. Для меня было странно и дико видеть, как вы с улыбочкой спустя несколько часов после смерти Алексея говорите от его имени в Мюнхене. Как вы присваиваете его голос после его смерти. Вы даже ради приличия не взяли паузу, не соблюли траур. Побежали торговать его смертью. Вы подлый и низкий человек. Я вас презираю и запрещаю вам спекулировать на имени моего сына, моего ребёнка».
Для начала «Проверено» попыталось найти первоисточник сообщения и обнаружило наиболее раннюю запись в Telegram-канале «Сигнал» (156 000 просмотров), где она появилась 22 февраля в 08:29 по московскому времени. В этом посте говорится, что обращение Людмилы Навальной было ранее опубликовано в неких СМИ (ссылки при этом не приводятся). Напомним, что «Сигнал» неоднократно размещал фейки, в том числе фальшивые обложки иностранных сатирических журналов и поддельные видео про Владимира и Елену Зеленских. Кроме того, в марте 2022 года именно с этого канала началась дезинформационная кампания о том, что украинцы сфальсифицировали репортаж об обстреле роддома в Мариуполе. По данным «Медузы», «Важных историй» и The Bell, «Сигнал» курирует блогерка Екатерина Агранович (Катруся), которая также представляет «сетку» каналов близкой к Кремлю медиаменеджерки Кристины Потупчик.
Утром 23 февраля в эфире телеканала «Дождь» вирусную запись прокомментировал директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов: «Вчера какая-то грязь, созданная нейросетью, вышла в сеть Интернет. Что-то там: "Обращение мамы Навального к Юлии Навальной" Я думаю, что они [в Кремле] будут действовать такими же грязными методами, фейками, создавать что-то и сливать в Telegram-каналы».
«Проверено», в свою очередь, проанализировало вирусное аудио с помощью сервиса AI or Not, который позволяет определить речь, сгенерированную нейросетью. Согласно результатам проверки, обращение мамы Навального к Юлии Навальной, скорее всего, было создано при помощи искусственного интеллекта. На искусственность голоса указывают и некоторые косвенные факторы (например, на записи хорошо слышны множественные механические помехи и искажения).
Кроме того, за прошедшую со смерти Навального неделю сторонники политика опубликовали в YouTube две видеозаписи с его матерью. 20 февраля Людмила Навальная обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с требованием пустить её к телу сына; 22 февраля (уже после поста в «Сигнале») мать оппозиционера рассказала, что следователи не отдают ей тело, настаивая на тайных похоронах. На обоих видео голос и интонации Людмилы Навальной отличаются от тех, что слышны на вирусном аудио. Более того, оба обращения публиковала в соцсети X и вдова политика Юлия. Вирусная запись, в отличие от этих двух, не имеет видеоряда, что как минимум вызывает подозрения.
Таким образом, распространяемое в СМИ и соцсетях аудио, в котором Людмила Навальная критикует свою невестку Юлию, было подделано с помощью нейросетей.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.