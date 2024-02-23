ФБК предложил силовикам вознаграждение в 50 тысяч евро за „ценную и полную информацию“ о смерти Алексея Навального

„Если вы чувствуете ту же боль, что и мы, напишите нам. Воспользуйтесь этим, чтобы показать, что даже внутри этой системы остаются люди, которые чувствуют боль из-за аморальных преступлений Путина“, — заявил Жданов.

Он также добавил, что за „ценную и полную информацию об убийстве и его исполнителях“ соратники предлагают 20 тысяч евро и помощь с выездом из страны.

„Не дайте злу торжествовать, проявите солидарность с гражданским обществом, а не с сошедшим с ума от власти и безнаказанности диктатором“, — заявил Жданов.

Также соратники Навального обратились ко всем, „кто принес присягу“, с призывом не поддерживать действия российских властей. „Не имеет значения, какой у вас статус и разделяете ли вы политические взгляды Алексея Навального. Есть базовые общечеловеческие принципы: нельзя издеваться над матерью и шантажировать ее телом убитого сына. Вы не можете и не должны поддерживать это. Проявите человечность, проявите сочувствие к матери, потерявшей сына. Не поддерживайте совершенно адскую жестокость и аморальные преступления Путина“, — говорится в подписи к ролику ФБК.

Комментарий отдела «Разбор»

Иван Жданов предлагает потенциальным информаторам связаться с соратниками Навального, написав им на почту navalnybox@protonmail.com. При этом, чтобы обеспечить свою безопасность и анонимность, источникам стоит выполнить еще одно условие — тоже обзавестись почтой Proton (https://proton.me/). И использовать ее для переписки. Тогда все письма действительно будут автоматически зашифрованы. Если использовать обычную почту (вроде Gmail) и не настраивать себе вручную шифрование с использованием PGP/GPG, то содержание писем будет видно на стороне почтового сервиса. А если при этом использовать для переписки российскую почту (от «Яндекса» или Mail.ru), то к ней смогут получить доступ российские спецслужбы.