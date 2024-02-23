Балтика — это не „озеро НАТО“. Шведский эксперт по безопасности — о том, чего стоит опасаться странам Балтийского моря

Недавние события в Балтийском море — взрыв на газопроводе „Северный поток“, повреждение газопровода между Финляндией и Эстонией, а также разрыв коммуникационных кабелей между этими странами и между Швецией и островом Борнхольм показывают, что подводная инфраструктура становится все более уязвимой для атак со стороны России. Бывший командующий силами НАТО, отставной адмирал флота США Джеймс Ставридис считает российскую угрозу под водой более опасной, чем даже размещение ядерного оружия в космосе. Об этом пишет RusDelfi.lv.