Следователь поставил ультиматум матери Навального. Она должна согласиться на тайные похороны или политика захоронят прямо в колонии

„Она отказалась вести переговоры с СК, потому что у них нет полномочий решать, как и где ей хоронить сына. Она требует соблюсти закон, который обязывает следователей отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти. Согласно медицинским документам, которые она подписывала, эти двое суток истекают завтра. Она настаивает на том, чтобы власти дали провести похороны и панихиду в соответствии с обычаями“, — сообщила Ярмыш.