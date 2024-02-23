Следователь поставил ультиматум матери Навального. Она должна согласиться на тайные похороны или политика захоронят прямо в колонии
Следователь поставил ультиматум матери Алексея Навального, потребовав от нее в течение трех часов согласиться на тайные похороны политика без публичного прощания. Об этом сообщили соратники Навального Кира Ярмыш и Иван Жданов, пишет Meduza.
Если мать Навального не согласится на это условие, то политика „захоронят в колонии“, заявил следователь.
„Она отказалась вести переговоры с СК, потому что у них нет полномочий решать, как и где ей хоронить сына. Она требует соблюсти закон, который обязывает следователей отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти. Согласно медицинским документам, которые она подписывала, эти двое суток истекают завтра. Она настаивает на том, чтобы власти дали провести похороны и панихиду в соответствии с обычаями“, — сообщила Ярмыш.
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