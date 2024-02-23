Эстонский хоккейный союз приостановил лицензии игроков, которые участвовали в соревнованиях в России

„Игры Будущего“ в Казани открывал президент России Владимир Путин, а Эстония была представлена как одна из стран-участниц турнира. Одной из дисциплин „Игр Будущего“ был фиджитал-хоккей („фиджитал“ состоит из двух слов – это „physical“ и „digital“, физический и цифровой), где команды сначала сражаются в компьютерной игре NHL 22, а потом выходят на реальную ледовую площадку, где выявляют сильнейших в формате „3 на 3“.

В состав команды „Baltic Select“ вошли обладатели эстонских паспортов, игроки „Вялк 494“ (Тарту) Владимир Башкиров, Отар Сакхокия и Дмитрий Кузнецов, последний несколько раз представлял сборную Эстонии.

Эстонский хоккейный союз приостанавливает действие лицензий всех игроков, которые заявлены в эстонских хоккейных лигах и приняли участие в „Играх Будущего“.

Ранее Латвийская федерация хоккея на своей странице указала, что, поскольку, спортсмены участвуют в соревнованиях в России, их лицензии были незамедлительно приостановлены.

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