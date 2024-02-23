Джо Байден объявил о 500 новых санкциях США против России

По словам Байдена, санкции будут нацелены на лиц, связанных с тюремным заключением Навального, а также на российский финансовый сектор, оборонно-промышленную базу, сети закупок и людей, помогающих обходить санкции по всему миру. "Они (санкции. - Ред.) гарантируют, что Путин заплатит еще более высокую цену за свою агрессию за рубежом и репрессии внутри страны", - заявил Байден.

Кроме того, Белый дом ввел экспортные ограничения в отношении порядка 100 компаний, обвиняемых в поддержке "военной машины России". "Мы принимаем меры по дальнейшему сокращению энергетических доходов России. И я поручил своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию во всем мире", - сообщил Байден. Полный список компаний и людей, попавших под ограничения пока не опубликован.

Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине

Как передает DW, в своем обращении Байден вновь призвал Конгресс США одобрить продолжение военной помощи Украине. "У них заканчиваются боеприпасы. Украине необходимо больше поставок из Соединенных Штатов, чтобы противостоять беспощадным атакам России, которые возможны благодаря оружию и боеприпасам из Ирана и Северной Кореи. Вот почему Палата представителей должна принять двухпартийный дополнительный законопроект о национальной безопасности, пока не стало слишком поздно", - призвал президент.

Байден подчеркнул, что законопроект о срочном финансировании для Украины был принят подавляющим большинством голосов в Сенате. "Нет никаких сомнений в том, что, если спикер объявит голосование, он быстро пройдет в Палате представителей. Конгресс знает, что, поддержав этот законопроект, мы можем укрепить безопасность в Европе, укрепить нашу безопасность дома и противостоять Путину", - указал президент.

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