Говорил ли психолог Пол Экман, что Юлия Навальная не смогла сдержать радость и облегчение, выступая после смерти мужа?

Пол Экман: Юлия Навальная не смогла сдержать радость и облегчение.



Психолог Калифорнийского университета Пол Экман был удивлён реакцией Юлии Навальной на новость о смерти супруга. Автор книги Telling Lies Пол Экман прокомментировал выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции по безопасности после известия о смерти Алексея Навального в российской тюрьме. «Реакция Юлии Навальной — это не реакция женщины, которая недавно узнала о смерти любимого супруга», — отметил Пол Экман. Психолог добавил, что обывателю улыбка Юлии Навальной может показаться нервной. Однако специалист считает, что это не так. «Я изучаю человеческие реакции уже 30 лет. И могу с уверенностью сказать, что перед нами властная женщина, которая после смерти мужа наконец-то получила всё внимание мира, — говорит психолог. — Это то, чего она хотела — чтобы весь мир говорил только о ней». Жажда внимания и власти Юлии Навальной прорывается сквозь маску скорби уже в самом начале её выступления. «Первые же секунды выдают это. Юлия Навальная не смогла сдержать радость и облегчение. Это лицо человека, который наконец-то вышел из тени своего супруга, и это её очень радует», — добавил Пол Экман. — Больше не с кем делить всеобщее внимание. Это то, о чём она мечтала. Теперь она по-настоящему счастлива». Пол Экман посвятил более 30 лет изучению теории обмана и является ведущим мировым экспертом в этой области. Также он выступал консультантом и прототипом главного героя известного телесериала «Обмани меня».