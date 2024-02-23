Говорил ли психолог Пол Экман, что Юлия Навальная не смогла сдержать радость и облегчение, выступая после смерти мужа?
В феврале 2024 года в СМИ и соцсетях сообщили, что автор бестселлера „Обмани меня, если сможешь“ проанализировал поведение вдовы Алексея Навального и обратил внимание на её „странную улыбку“ во время заявления для прессы. Мы проверили, утверждал ли Экман такое.
Первые сообщения о гибели политика Алексея Навального в колонии особого режима появились 16 февраля 2024 года и застали его жену Юлию в Мюнхене, где проходила международная конференция по безопасности. Во время своего выступления для прессы Навальная отметила, что на тот момент у неё не было оснований доверять российским государственным источникам, рассказавшим о смерти мужа, и призвала мир сплотиться против Владимира Путина и его режима. Впоследствии она подтвердила информацию о смерти супруга. На следующий день, 17 февраля, в соцсетях появились многочисленные посты о том, что психолог Пол Экман, прототип главного героя сериала „Обмани меня“, проанализировал поведение Навальной во время её речи в Мюнхене и обратил внимание на мимику, якобы выдающую радость и облегчение. „Реакция Юлии Навальной — это не реакция женщины, которая недавно узнала о смерти любимого мужа. Перед нами властная женщина, которая после смерти мужа наконец-то получила всё внимание этого мира. Этого она хотела, чтобы весь мир говорил только о ней“ — такую цитату Экмана приводит большинство Telegram-каналов. Многие подобные публикации сопровождаются видео.По данным сервиса TGStat, на момент написания этого разбора такие посты в Telegram набрали в общей сложности около 1,5 млн просмотров. Они появились в каналах „КБ“ (271 000 просмотров), „Дядя Слава“ (208 000), Voblya (155 000), „Шейх Тамир“ (149 000), „Первый народный“ (128 000), „Росич | Rosich“ (104 000), „Злой кролик 18+„ (55 000), „Не zли русского медvедя“ (53 000), „Сигнал“ (44 000) и др. Кроме того, об анализе Экмана рассказали телеканал „Царьград“, „Блокнот“, Topress, также подобные посты набирают десятки тысяч просмотров во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут), „Дзене“ (тут и тут) и соцсети X (тут, тут и тут). Англоязычный твит пророссийского аккаунта Zlatti71 набрал почти 330 000 просмотров.
В вирусном ролике длительностью почти две минуты несколько раз демонстрируется, как перед началом своей речи на мюнхенской конференции Навальная как будто улыбнулась присутствующим в зале. Англоязычные титры в видео гласят следующее:
Пол Экман: Юлия Навальная не смогла сдержать радость и облегчение.
Психолог Калифорнийского университета Пол Экман был удивлён реакцией Юлии Навальной на новость о смерти супруга. Автор книги Telling Lies Пол Экман прокомментировал выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции по безопасности после известия о смерти Алексея Навального в российской тюрьме. «Реакция Юлии Навальной — это не реакция женщины, которая недавно узнала о смерти любимого супруга», — отметил Пол Экман. Психолог добавил, что обывателю улыбка Юлии Навальной может показаться нервной. Однако специалист считает, что это не так. «Я изучаю человеческие реакции уже 30 лет. И могу с уверенностью сказать, что перед нами властная женщина, которая после смерти мужа наконец-то получила всё внимание мира, — говорит психолог. — Это то, чего она хотела — чтобы весь мир говорил только о ней». Жажда внимания и власти Юлии Навальной прорывается сквозь маску скорби уже в самом начале её выступления. «Первые же секунды выдают это. Юлия Навальная не смогла сдержать радость и облегчение. Это лицо человека, который наконец-то вышел из тени своего супруга, и это её очень радует», — добавил Пол Экман. — Больше не с кем делить всеобщее внимание. Это то, о чём она мечтала. Теперь она по-настоящему счастлива». Пол Экман посвятил более 30 лет изучению теории обмана и является ведущим мировым экспертом в этой области. Также он выступал консультантом и прототипом главного героя известного телесериала «Обмани меня».
В правом верхнем углу ролика находится логотип Американской психологической ассоциации (APA), а в закрывающей заставке зрителям также предлагается прочитать полную версию истории в новом выпуске журнала Monitor on Psychology от APA. Однако «Проверено» не обнаружило подобную статью о Навальной ни на сайте издания, ни в каких-либо других авторитетных СМИ, ни на официальных ресурсах компании Paul Ekman Group. Кроме того, на видео не было записи со словами самого Экмана, а использовались лишь архивные материалы с наложенными титрами.
Телеканал «Дождь» обратился в пресс-службу психолога и получил ответ от представителей Экмана: «Спасибо, что связались с нами и поделились своей признательностью за работу доктора Экмана, однако в сферу нашей работы не входят консультации по личным, юридическим или политическим вопросам. Политика Ekman Group также предусматривает воздержание от комментариев относительно правдивости и/или невербального поведения других людей».
В свою очередь, „Проверено“ изучило вирусное видео и обнаружило в нём признаки подделки. Так, концовка с предложением прочитать полную версию истории в журнале встречается только в определённом типе роликов APA — например, в YouTube-канале ассоциации их выкладывают в формате шортс. Ранее организация пообщалась с более чем сотней психологов и узнала у них, с какими проблемами им предстоит столкнуться в 2024 году, — этим темам и посвящены подобные видео. Однако все они были озвучены женским голосом, длятся около полуминуты и начинаются со специальной заставки, которая на вирусной записи отличается (отсутствует надпись 2024 Trends, используется другой шрифт). „Проверено“ отправило запрос в пресс-службу APA с просьбой прокомментировать ролик об Экмане и Навальной, но на момент публикации этого текста ответа не получило.
Таким образом, Пол Экман не давал публичный комментарий, в котором анализировал поведение Юлии Навальной спустя несколько часов после того, как она узнала о смерти мужа. По Сети распространили очередное поддельное видео, мимикрирующее под сюжет авторитетного западного издания.
Итог: Фейк