Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против РФ. На кого они распространяются?

Совет Европейского Союза в пятницу, 23 февраля, ввел ограничительные меры в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающие им.

В санкционные списки попали компании и руководители военного и оборонного секторов, включая причастных к поставкам вооружений из КНДР в Россию, а также представители судебной власти, политики и лица, ответственные за незаконную депортацию и перевоспитание украинских детей.

Европейская комиссия назвала этот пакет беспрецедентным в связи с количеством новых имен, внесенных в санкционный список. Теперь в него входит уже более 2000 физических и юридических лиц.

Новые имена в санкционном списке

Новые санкции распространяются на 140 компаний и физических лиц, представляющих российский ВПК, которые, в частности, производят производство ракет, беспилотников, зенитно-ракетных комплексов, военных автомобилей, высокотехнологичных компонентов для оружия и другое военное оборудование. „В частности, в этот пакет вошли организации, торгующие различными ключевыми компонентами для беспилотников“, - уточняется на сайте Еврокомиссии. Она утверждает, что использовала объективный и поэтапный подход к выявлению этих компаний, объединив факты, приведенные в различных источниках, подкрепленные коммерческими и таможенными данными.

В новый список также вошли 10 компаний и физических лиц, участвующих в поставках северокорейского вооружения в Россию. Среди них министр обороны КНДР, а также нескольких компаний и физических лиц в Беларуси, оказывающих поддержку российской армии.

Под санкции подпала российская логистическая компания и ее директор, участвовавшие в параллельном импорте запрещенных товаров в Россию, „а также третий российский субъект, участвовавший в другой схеме закупок“, пишет Еврокомиссия.