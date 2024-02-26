ФОТО И ВИДЕО | В Польше накрыли подпольную нарколабораторию: изъято более 100 кг „кристалла“, задержаны граждане Латвии

По информации польских правоохранительных органов, расследование по этому делу велось достаточно долго и скрупулезно. На подпольную нарколабораторию следователи вышли во время розыска одного из членов международной организованной преступной группы, занимающейся оптовыми поставками прекурсоров для производства метамфетамина и других наркотических веществ. пишет Rus.delfi.lv.