Военная помощь, перспективы переговоров и „план Б“. Главное из интервью Зеленского Fox News

Учитывая, что основная аудитория Fox — это сторонники республиканцев, среди которых есть те, кто ставит под сомнение целесообразность оказания дальнейшей материальной помощи Украине, понятно желание Владимира Зеленского говорить с этой аудиторией.

Интервью Зеленского, точнее, та запись, которая была показана в ночь на пятницу, продлилась менее 45 минут.

Когда Байер спросил Зеленского, смотрел ли он интервью Путина, президент Украины ответил: «У меня нет времени в течение двух часов слушать полный бред о нас, о войне, о США ».

Ведущий Fox Брет Байер принял вызов: он отправился в Украину, чтобы задать Зеленскому вопросы, волнующие американцев спустя два года интенсивных военных действий. Байер интервьюирует Зеленского не впервые: они общались с украинским президентом и в прошлом, и в позапрошлом годах.

Правда, российского президента никто не игнорировал: многочисленные западные медиа, в том числе Би-би-си, с начала войны неоднократно пытались взять у него интервью. Но каждый раз получали отказ.

Своими заявлениями Карлсон бросил вызов другим американским СМИ, обвинив их в том, что они якобы охотно публикуют «льстивые воодушевляющие беседы» с Владимиром Зеленским и игнорируют Владимира Путина.

Такер Карлсон, взявший интервью у Путина, тоже когда-то работал на этом канале — его шоу смотрели в среднем три, а иногда и пять миллионов человек. Но в прошлом году его уволили с телеканала, хотя официально причину не назвали. То ли всему виной были нелестные высказывания Такера в адрес руководства, то ли руководство устало терпеть его конспирологические рассуждения об «украденной» у Дональда Трампа победе на выборах.

И его главный месседж: война в Украине важна для всех, в том числе для американцев.

В отличие от Владимира Путин а, обращавшегося к американской аудитории Fox из белоснежного кресла в Кремле и уверявшего, что американцам не должно быть дела до происходящего в Украине, Зеленский отвечал на вопросы, сидя на фоне стены разрушенного дома.

Подобный небывалый приток нелегальных мигрантов в США привел к масштабному политическому кризису и выразился в недовольстве граждан страны. Республиканцы требуют от демократов ужесточить контроль на границе, на что те идут крайне неохотно.

Сначала этот вопрос они требовали увязать это с решением внутренней американской проблемы — мерами по ужесточению контроля за южной границей, через которую за время с начала президентства Джо Байдена в США попали миллионы нелегальных иммигрантов.

Администрация Джо Байдена еще осенью обратилась в Конгресс с просьбой одобрить дополнительное финансирование для Украины: в предложенном ею стомиллиардном пакете по финансированию различных аспектов национальной безопасности львиная доля — порядка 60 млрд долларов — предназначалась на расходы, связанные с идущей войной России против Украины. Но вопрос до сих пор не решен из-за сопротивления республиканцев.

С начала войны международные партнеры Украины обязались предоставить ей помощи на сумму почти в 170 млрд евро. 40% этой суммы — сугубо военная поддержка, 50% — финансовая помощь, около 10% — гуманитарная составляющая. Донорами стали 42 страны, но главным среди них, предоставившими помощь в 71 млрд евро, конечно, стали США.

Диалог с США — в приоритетах у Владимира Зеленского. Украина как никогда нуждается в помощи, чтобы продолжать противостоять России на фронте.

Это и пытался показать республиканцам Зеленский: война продолжается, бои продолжаются. И у Украины сейчас нет «плана Б».

Россия продолжает наступать на этом направлении, не оставляя надежды снова завоевать территории. Издание Forbes даже утверждало, что захвата Купянска — на данный момент основная тактическая цель России.

В начале войны российским войскам удалось захватить этот город, как и значительные территории Харьковской области, а также установить там свою администрацию. Но вооруженные силы Украины отбили большую часть оккупированной территории области.

Как понятно и почему Зеленский пригласил Байера в Харьковскую область, под Купянск.

На фоне этих споров администрация США с конца прошлого года прекратила выделять новые средства на военную помощь Украине, заявляя, что дальнейшая передача вооружений ставит под угрозу безопасность самой Америки, а для того чтобы восполнить истощенные двухлетней поддержкой Украины собственные запасы Пентагона, необходимо принятие того самого закона, вокруг которого и разгорелись споры на Капитолии.

После месяцев жарких дебатов казалось, что обе фракции в Сенате наконец нашли компромисс.

Но проблема не решилась: Дональд Трамп, рассчитывающий, что волна недовольства вернет его в Белый дом на предстоящих выборах, призвал „не делать глупостей“ — его послушались сторонники, контролирующие другую часть Конгресса — Палату представителей.

Зеленский ранее уже предлагал Дональду Трампу лично приехать в Украину. В интервью Fox News он добавил: „Если Трамп приедет, я готов с ним поехать прямо на передовую“.

„Что бы вы ему сказали?“ — поинтересовался журналист.

„Думаю, [окажись он тут] его глаза бы ему все сказали“.

Брет Байер спросил Зеленского, какие планы Украина ставит перед собой на 2024 год — в особенности если больше не получит финансирования от США.

„Я часто слышу подобные вопросы в последние месяцы. Выживем ли мы? Конечно. Но не все из нас. Если мир к этому готов — вы это увидите. Но это трагедия. Это будет трагедия для всех нас, не только для Украины, не только для украинцев, но для всей Европы“, — ответил Зеленский.

Зеленский не пояснил, каков будет „план Б“, если США так и не возобновят поставки в этом году, но отметил, что Россия по-прежнему обладает превосходством в небе, а еще — в численности.