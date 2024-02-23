Гибель Алексея Навального: главные вопросы неделю спустя
С того дня, когда поступило сообщение о смерти Алексея Навального, прошла неделя. Его вдова Юлия Навальная в понедельник объявила о том, что продолжит дело мужа, и обратилась к мировому сообществу с призывом сплотиться и победить „ужасающий режим, который сейчас в России“. Его мать и адвокаты всю неделю пытаются на месте, в Ямало-Ненецком автономном округе, добиться выдачи тела политика.
Юлия Навальная заявила, что ее мужа „убил Владимир Путин“, а мать Навального записала новое обращение, в котором говорит, что ее „шантажируют и ставят ей условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей“.
За прошедшую неделю не прояснились ни обстоятельства смерти Алексея Навального и ее причины, ни то, смогут ли родственники получить тело и похоронить его так, как считают нужным. Но становится все очевиднее, что российские власти опасаются любых публичных проявлений скорби по Навальному. Би-би-си суммирует главные вопросы, на которые пока нет ответов.
Упомянутые в этом тексте Кира Ярмыш, Иван Жданов и Христо Грозев, а также издания „Медиазона“ и „Медуза“ внесены властями России в реестр „иностранных агентов“. „Медуза“ также объявлена ими „нежелательной организацией“. Фонд борьбы с коррупцией был признан российским судом экстремистской организацией и ликвидирован.
Когда точно умер Навальный?
Неизвестно. В официальном уведомлении, выданном матери Алексея Людмиле Навальной, написано, что его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени.
При этом сам ФСИН на официальном сайте сообщал о том, что Алексей Навальный умер после того, как ему стало плохо после прогулки и он „практически сразу потерял сознание“. На прогулку же в колонии ИК-3 „Полярный волк“, расположенной за Полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе, как писал сам политик в инстаграме, его обычно водили рано утром, еще до рассвета.
Точно известно, что в четверг 15 февраля Навальный по видеосвязи участвовал в заседании суда по одному из его исков к руководству колонии. Видео с окончанием этого заседания было опубликовано изданием SOTAvision. В нем политик шутит и не выказывает явных признаков недомогания. Еще днем ранее, 14 февраля, его в последний раз видел адвокат, по словам которого, „все было хорошо“.
В чем причина смерти?
Неизвестно. 16 февраля, вскоре после сообщения о смерти политика, российское пропагандистское издание RT сообщило со ссылкой на источник, что у Навального якобы оторвался тромб.
Би-би-си попросила прокомментировать это заявление врача, анестезиолога из Израиля Михаила Фремдермана. „Тут нечего комментировать. „Тромб“ — стандартная формулировка у работников скорой помощи. Такой диагноз и после вскрытия тяжело поставить. А что там на самом деле — неизвестно. Написать можно все, что угодно“, — сказал Фремдерман.
Многолетняя сотрудница Общественной наблюдательной комиссии по защите прав заключенных и экс-аналитик московского управления ФСИН Анна Каретникова написала в фейсбуке, что „тромбоэмболия легочной артерии — это название заболевания, которое, по крайней мере, тюремными медиками употребляется как бы в таком… переносном немного, расширенном смысле. Как-то вот так: „почему больной умер?“ — „да забудь, всё равно ТЭЛу напишут, кто разбираться будет…““.
В субботу 17 января в ИК-3 матери Навального Людмиле Навальной сообщили, что причиной смерти ее сына стал „синдром внезапной смерти“.
Это вряд ли можно считать официальным диагнозом: такого синдрома нет в Международной классификации болезней (хотя там есть, например, синдром „внезапной сердечной смерти“). Но сама по себе формулировка указывает на то, что колония в Харпе считает смерть Навального ненасильственной. При этом неясно, как в ИК-3 могли прийти к этому выводу.
Тогда же, в субботу, адвокату Навального, приехавшему в Следственный комитет Салехарда, сообщили, что „причина смерти Алексея не установлена“.
В четверг 22 февраля матери Алексея Навального показали медицинское заключение о смерти, в котором сказано, что причины смерти — естественные, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
Однако без результатов вскрытия говорить о причинах смерти Навального невозможно, объясняют эксперты. „Пролить свет на причины внезапного смертельного исхода может только своевременное вскрытие — его нужно было проводить максимально быстро, хотя бы в течение суток. Это обычные действия в случае внезапной смерти, для вскрытия не нужно ждать результатов биопсии или других исследований“, — сказал Би-би-си заведующий отделом периоперационной медицины в отделении анестезиологии и реанимации клиники Tufts Medical Center в США Константин Балонов.
По закону, после установления причины смерти Навального его тело обязаны выдать из морга родным в течение двух суток.
Когда тело политика отдадут родным?
Неизвестно. Следователи допустили Людмилу Навальную к телу сына в морге в Салехарде только в среду вечером 21 числа — несмотря на то, что она с адвокатом была у здания морга еще в субботу, на следующий день после новостей о гибели политика.
Изначально следователи заявили матери и адвокату Навального, что тело не отдадут семье в течение по меньшей мере двух недель. „Следователи сказали адвокатам и матери Алексея, что не выдадут тело. С ним еще 14 дней (!) будет проводиться некая „химическая экспертиза““, — сообщила 19 февраля пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Формально 14 дней — это не предельный срок. Статья 144 УПК дает следствию три дня на проверку обстоятельств произошедшего, но в определенных случаях разрешает продлевать этот срок до 30 суток. К таким случаям, в том числе, относятся „исследования трупов“. По истечении этого срока следствие должно либо возбудить уголовное дело, либо принять решение об отказе от этого.
В четверг вечером Людмила Навальная записала видеообращение, в котором заявила, что ее „шантажируют и ставят ей условия, где когда и как должен быть похоронен Алексей“.
„Следователи утверждают, что им известна причина смерти, у них готовы все медицинские и юридические документы, которые я видела, а медицинское свидетельство о смерти я подписывала. По закону они должны были сразу отдать мне тело Алексея, но они не сделали это до сих пор“, — говорит мать Навального на видео.
По ее словам, ее силовики хотят, чтобы похороны прошли „тайно, без прощания“. „Они хотят привезти меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать — вот тут лежит ваш сын. Я на это не согласна“, — заявила она.
По словам матери Навального, ей сказали, что если она не согласится на тайные похороны сына, „они что-то сделают с его телом“. „Следователь Воропаев открыто мне сказал — время работает не на вас, труп разлагается“.
Людмила Навальная также подала иск в суд Салехарда в связи с отказом отдать ей тело сына. Однако, по сообщению российских информагентств, жалобу рассмотрят только через две недели в закрытом режиме.
Соратник политика Иван Жданов сравнил происходящее с ситуацией отравления Навального в 2020 году. „Мы проходили это после отравления в Омске. Проходили и с вещами, которые не отдавали после отравления. Раз за разом продлевали сроки проверки и так и не отдали ничего, — писал он. — Понятно, чем они сейчас занимаются. Зачищают следы своего преступления“.
Что за проверки проводил СК?
Неизвестно. Следственный комитет России уже несколько раз менял версии того, что происходит с телом политика.
В субботу днем 17 февраля один из адвокатов Навального ездил в управление СК в Салехарде. Там ему сказали, что причина смерти Навального установлена не была и „была взята повторная гистологическая экспертиза“.
В понедельник же 19 февраля следователи сообщили матери и адвокату Навального, что тело не отдадут в течение 14 дней, сославшись уже на необходимость некоей „химической экспертизы“.
Получится ли узнать правду?
Неизвестно. В силу того, что СК заявил о доследственной проверке, доступ к телу для проведения независимой экспертизы пока невозможен.
„Любая независимая экспертиза возможна только с разрешения следователя, который, конечно же, его не даст“, — сказала в разговоре с Би-би-си адвокат Ирина Бирюкова из фонда „Общественный вердикт“.
„Для начала надо (простите, буду называть вещи своими именами) получить труп. А поскольку сейчас начата доследственная проверка, то это сделать будет невозможно. Медицинскую документацию тоже никто не даст сейчас“, — объяснила Бирюкова.
Юлия Навальная в своем видеообращении заявила, что ей известно, почему был убит Навальный. „Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея три дня назад. Мы обязательно вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица“, — пообещала Навальная. Однако подробностей сторонники Навального пока не раскрывали.
Как пишет „Медуза“, расследованием гибели Алексея Навального занялся журналист-расследователь Христо Грозев. После отравления Навального в августе 2020 года именно Грозев (вместе с самим Навальным) искал и нашел предполагаемых отравителей оппозиционера. Ими оказались сотрудники специальной команды ФСБ.
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