Гибель Алексея Навального: главные вопросы неделю спустя

Неизвестно. 16 февраля, вскоре после сообщения о смерти политика, российское пропагандистское издание RT сообщило со ссылкой на источник, что у Навального якобы оторвался тромб.

Точно известно, что в четверг 15 февраля Навальный по видеосвязи участвовал в заседании суда по одному из его исков к руководству колонии. Видео с окончанием этого заседания было опубликовано изданием SOTAvision. В нем политик шутит и не выказывает явных признаков недомогания. Еще днем ранее, 14 февраля, его в последний раз видел адвокат, по словам которого, „все было хорошо“.

При этом сам ФСИН на официальном сайте сообщал о том, что Алексей Навальный умер после того, как ему стало плохо после прогулки и он „практически сразу потерял сознание“. На прогулку же в колонии ИК-3 „Полярный волк“, расположенной за Полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе, как писал сам политик в инстаграме, его обычно водили рано утром, еще до рассвета.

Неизвестно. В официальном уведомлении, выданном матери Алексея Людмиле Навальной, написано, что его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени.

Упомянутые в этом тексте Кира Ярмыш, Иван Жданов и Христо Грозев, а также издания „Медиазона“ и „Медуза“ внесены властями России в реестр „иностранных агентов“. „Медуза“ также объявлена ими „нежелательной организацией“. Фонд борьбы с коррупцией был признан российским судом экстремистской организацией и ликвидирован.

За прошедшую неделю не прояснились ни обстоятельства смерти Алексея Навального и ее причины, ни то, смогут ли родственники получить тело и похоронить его так, как считают нужным. Но становится все очевиднее, что российские власти опасаются любых публичных проявлений скорби по Навальному. Би-би-си суммирует главные вопросы, на которые пока нет ответов.

Юлия Навальная заявила, что ее мужа „убил Владимир Путин“, а мать Навального записала новое обращение, в котором говорит, что ее „шантажируют и ставят ей условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей“.

Однако без результатов вскрытия говорить о причинах смерти Навального невозможно, объясняют эксперты. „Пролить свет на причины внезапного смертельного исхода может только своевременное вскрытие — его нужно было проводить максимально быстро, хотя бы в течение суток. Это обычные действия в случае внезапной смерти, для вскрытия не нужно ждать результатов биопсии или других исследований“, — сказал Би-би-си заведующий отделом периоперационной медицины в отделении анестезиологии и реанимации клиники Tufts Medical Center в США Константин Балонов.

Тогда же, в субботу, адвокату Навального, приехавшему в Следственный комитет Салехарда, сообщили, что „причина смерти Алексея не установлена“.

Это вряд ли можно считать официальным диагнозом: такого синдрома нет в Международной классификации болезней (хотя там есть, например, синдром „внезапной сердечной смерти“). Но сама по себе формулировка указывает на то, что колония в Харпе считает смерть Навального ненасильственной. При этом неясно, как в ИК-3 могли прийти к этому выводу.

В субботу 17 января в ИК-3 матери Навального Людмиле Навальной сообщили, что причиной смерти ее сына стал „синдром внезапной смерти“.

Многолетняя сотрудница Общественной наблюдательной комиссии по защите прав заключенных и экс-аналитик московского управления ФСИН Анна Каретникова написала в фейсбуке, что „тромбоэмболия легочной артерии — это название заболевания, которое, по крайней мере, тюремными медиками употребляется как бы в таком… переносном немного, расширенном смысле. Как-то вот так: „почему больной умер?“ — „да забудь, всё равно ТЭЛу напишут, кто разбираться будет…““.

Би-би-си попросила прокомментировать это заявление врача, анестезиолога из Израиля Михаила Фремдермана. „Тут нечего комментировать. „Тромб“ — стандартная формулировка у работников скорой помощи. Такой диагноз и после вскрытия тяжело поставить. А что там на самом деле — неизвестно. Написать можно все, что угодно“, — сказал Фремдерман.

По закону, после установления причины смерти Навального его тело обязаны выдать из морга родным в течение двух суток.

Когда тело политика отдадут родным?

Неизвестно. Следователи допустили Людмилу Навальную к телу сына в морге в Салехарде только в среду вечером 21 числа — несмотря на то, что она с адвокатом была у здания морга еще в субботу, на следующий день после новостей о гибели политика.

Изначально следователи заявили матери и адвокату Навального, что тело не отдадут семье в течение по меньшей мере двух недель. „Следователи сказали адвокатам и матери Алексея, что не выдадут тело. С ним еще 14 дней (!) будет проводиться некая „химическая экспертиза““, — сообщила 19 февраля пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Формально 14 дней — это не предельный срок. Статья 144 УПК дает следствию три дня на проверку обстоятельств произошедшего, но в определенных случаях разрешает продлевать этот срок до 30 суток. К таким случаям, в том числе, относятся „исследования трупов“. По истечении этого срока следствие должно либо возбудить уголовное дело, либо принять решение об отказе от этого.

В четверг вечером Людмила Навальная записала видеообращение, в котором заявила, что ее „шантажируют и ставят ей условия, где когда и как должен быть похоронен Алексей“.

„Следователи утверждают, что им известна причина смерти, у них готовы все медицинские и юридические документы, которые я видела, а медицинское свидетельство о смерти я подписывала. По закону они должны были сразу отдать мне тело Алексея, но они не сделали это до сих пор“, — говорит мать Навального на видео.

По ее словам, ее силовики хотят, чтобы похороны прошли „тайно, без прощания“. „Они хотят привезти меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать — вот тут лежит ваш сын. Я на это не согласна“, — заявила она.

По словам матери Навального, ей сказали, что если она не согласится на тайные похороны сына, „они что-то сделают с его телом“. „Следователь Воропаев открыто мне сказал — время работает не на вас, труп разлагается“.