Армения приостановила участие в ОДКБ

По словам Пашиняна, страна приостановила свое участие в организации, поскольку договор о коллективной безопасности не выполнялся в отношении Армении, особенно в 2021-2022 годах, пишет Медуза.

Отвечая на уточняющий вопрос, Пашинян сказал, что вопрос о сохранении российской военной базы в Армении на повестке дня не стоит.

По ходу интервью Пашинян раскритиковал российские власти, заявив, что несколько месяцев назад Россия „открыто призвала армянское население свергнуть власть“. По его словам, „пропаганда из Москвы“, направленная против него, не ослабевает.

Пашинян отметил, что его беспокоит то, что российские военные похитили мобилизованного Дмитрия Сетракова, который дезертировал и сбежал в Армению. „Мы не можем терпеть незаконные действия на нашей территории“, — сказал Пашинян. Он предупредил, что будут последствия, если требования Еревана останутся без ответа.

В интервью французскому телеканалу Пашинян заявил, что Азербайджан готовится к новой войне против Армении. По его словам, Баку рассматривает сегодняшнюю Армению как „Западный Азербайджан“. Пашинян считает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев „хочет не мирного договора, основанного на взаимном признании территориальной целостности, а планирует захват новых территорий в Армении“.

Армения в 2023 году не участвовала в нескольких мероприятиях ОДКБ, в том числе в двух учениях и саммите организации, прошедшем в Минске в ноябре. В Кремле сожалели, что Никол Пашинян не участвовал в саммите, поскольку такие встречи нужны „для обмена мнениями, для сверки часов“.