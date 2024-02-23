Несмотря на все трудности, нарвский „Транс“ не ищет оправданий и мечтает спустя 12 лет вновь выиграть Суперкубок
Уже в воскресенье, 25 февраля, эстонский клубный футбольный сезон традиционно откроется матчем за Суперкубок страны, в котором действующий чемпион страны „Флора“ сыграет с обладателем Кубка нарвским „Трансом“. Матч начнется в вильяндиском футбольном манеже „Мяннимяэ“ в 12:30.
Наверное, впервые за долгое время противостояний между „Флорой“ и „Трансом“ сложно определить фаворита. Каждая из команд переживает изменения, а болельщики ломают головы и пытаются предугадать, как их любимцы будут играть в новом сезоне. И если столичный клуб переживает период становления с новым тренером, то нарвская команда носит статус одной из главных загадок начинающегося сезона. Пожалуй, на вопрос „Как будет играть Транс?“, не ответила бы даже сама Ванга.
Нарвский „Транс“
Минувший сезон для „Транса“ складывался неудачно (8-е место по итогам чемпионата), и команде в очередной раз пришел на помощь Валерий Бондаренко. Он помог Сергею Терехову выиграть долгожданный трофей (Кубок Эстонии) и вернул Нарве еврокубки. В конце сезона Терехова отправили в отставку, а команду снова возглавил Алексей Еременко, тренировавший нарвский клуб в 2022 году, но покинувший тогда команду по семейным обстоятельствам.
Трансферная кампания этой зимой у „Транса“ получилась яркой – пришло несколько грузинских футболистов: защитник Шалва Бурджанадзе, опорный полузащитник Важа Немсадзе, атакующий полузащитник Закария Бегларишвили и нападающий Серго Кухианидзе, а также фланговый защитник Александр Иванюшин.
Не стоит забывать и о воспитаннике нарвского клуба Марке Максимкине, который только в прошлом году дебютировал в Высшей лиге и быстро закрепился в команде. Он провел 22 матча в лиге и забил два гола, а его дальний удар в ворота таллиннского „Калева“ был признан лучшим голом сезона.
Клуб покинули лучший бомбардир прошлого сезона Тристан Коскор, защитники Кауан, Александр Кулинич, Алекс Маркович и Александр Николаев, полузащитники Реджинальд, Арлин Суарес, Даниил Тарасенков и нападающий Александр Волков.
Восемь футболистов, игравших в финале Кубка Эстонии, по-прежнему в составе, и половина из них выходит в стартовом составе (Алексей Матросов, Артём Шкинёв, Ири и Денис Поляков).
Почти каждый человек, знакомый с эстонским футболом, в курсе того, что в то время как другие клубы Эстонии готовятся к сезону в полноразмерном холле, у „Транса“ такой возможности нет. Первую тренировочную неделю крупнейший футбольный клуб Ида-Вирумаа провел в мини-холле, а затем начал использовать помещение для футзала. Если все пойдет по плану, нарвская команда сможет готовиться к следующему сезону в нормальных условиях.
После этого „Транс“ отправился в Хаапсалу, где в течение недели готовился к Суперкубку. То же самое было сделано в 2022 году. „Там очень хорошие условия в футбольном холле, — говорил Еременко в интервью Soccernet. — Игроки могут быть вместе, и мы можем работать над тактикой в течение недели“.
Сумеет ли нарвский клуб вернуться на вершину эстонского футбола? Покажет время. Но ясно одно — „Транс“ упорно трудится для того, чтобы вернуться на тот уровень, когда клуб ежегодно участвовал в еврокубках.
Контрольные матчи в зимнюю предсезонку:
„Нымме Калью“ - Нарва „Транс“ 1:0
„Тукумс 2000“ (Латвия) - Нарва „Транс“ 2:5
„Метта“ (Латвия) - Нарва „Транс“ 3:0
Нарва „Транс“ - „Гробиняс“ (Латвия) 4:1
Нарва „Транс“ - „ФА Шяуляй“(Литва) 3:2
Нарва „Транс“ - „Даугавпилс“ (Латвия) 2:0
„Ляэнемаа“ - Нарва „Транс“ 0:4
„Флора“
В новый сезон действующий чемпион Эстонии входит с новым тренером, новой схемой и новыми составом. Что касается футболистов, то зимой „Флора“ потеряла целый ряд ключевых футболистов (9), а также команду покинул главный тренер Юрген Хенн.
Под его руководством „Флора“ четыре раза выигрывала чемпионат Эстонии, один раз - Кубок Эстонии и дважды - Суперкубок Эстонии. Осенью 2021 года „Флора“ под руководством Хенна стала первым эстонским клубом, который участвовал в групповом этапе еврокубка (Лига конференций).
В столичном клубе проходит тотальная перестройка, а команду возглавил Норберт Хурт. В 2013-2016 годах Норберт Хурт тренировал основную команду футбольного клуба „Флора“ и выиграл чемпионат Эстонии в 2015 году. Затем он работал спортивным директором „Флоры“, тренировал молодежные сборные Эстонии и был помощником главного тренера национальной сборной.
В целом, „Флора“ выбрала свое направление и планомерно движется по нему. Зимой клуб был очень спокоен на трансферном рынке, подписав только несколько местных молодых игроков, надеясь на магию Константина Васильева. В любом случае сезон покажет, насколько это у них будет получаться. Контрольные матчи пока вызывают вопросы. В семи матчах „Флора“ одержала только две победы.
Контрольные матчи в зимнюю предсезонку:
„Лиепая“ (Латвия) - „Флора“ 1:3
„Флора“ - „Левадия“ 0:3
„Валмиера“ (Латвия) - „Флора“ 2:0
„Флора“ - „Елгава“ (Латвия) 1:3
„Флора“ - „РФШ“ (Латвия) 1:6, после 14-й минуты „Флора“ играла в большинстве
„Флора“ - „Пайде“ 2:3
„Вапрус“ - „Флора“ 0:3
Количество Суперкубков
„Флора“ выиграла в общей сложности 11 Суперкубков, а „Транс“ - два (последний из них - в 2008 году). Но результаты предсезонных игр показывают, что шансы нарвской команды очень высоки.
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