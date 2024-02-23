Несмотря на все трудности, нарвский „Транс“ не ищет оправданий и мечтает спустя 12 лет вновь выиграть Суперкубок

Наверное, впервые за долгое время противостояний между „Флорой“ и „Трансом“ сложно определить фаворита. Каждая из команд переживает изменения, а болельщики ломают головы и пытаются предугадать, как их любимцы будут играть в новом сезоне. И если столичный клуб переживает период становления с новым тренером, то нарвская команда носит статус одной из главных загадок начинающегося сезона. Пожалуй, на вопрос „Как будет играть Транс?“, не ответила бы даже сама Ванга.

Нарвский „Транс“

Минувший сезон для „Транса“ складывался неудачно (8-е место по итогам чемпионата), и команде в очередной раз пришел на помощь Валерий Бондаренко. Он помог Сергею Терехову выиграть долгожданный трофей (Кубок Эстонии) и вернул Нарве еврокубки. В конце сезона Терехова отправили в отставку, а команду снова возглавил Алексей Еременко, тренировавший нарвский клуб в 2022 году, но покинувший тогда команду по семейным обстоятельствам.

Трансферная кампания этой зимой у „Транса“ получилась яркой – пришло несколько грузинских футболистов: защитник Шалва Бурджанадзе, опорный полузащитник Важа Немсадзе, атакующий полузащитник Закария Бегларишвили и нападающий Серго Кухианидзе, а также фланговый защитник Александр Иванюшин.

Не стоит забывать и о воспитаннике нарвского клуба Марке Максимкине, который только в прошлом году дебютировал в Высшей лиге и быстро закрепился в команде. Он провел 22 матча в лиге и забил два гола, а его дальний удар в ворота таллиннского „Калева“ был признан лучшим голом сезона.

Клуб покинули лучший бомбардир прошлого сезона Тристан Коскор, защитники Кауан, Александр Кулинич, Алекс Маркович и Александр Николаев, полузащитники Реджинальд, Арлин Суарес, Даниил Тарасенков и нападающий Александр Волков.

Восемь футболистов, игравших в финале Кубка Эстонии, по-прежнему в составе, и половина из них выходит в стартовом составе (Алексей Матросов, Артём Шкинёв, Ири и Денис Поляков).