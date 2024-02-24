Мнение
24.02.2024, 08:30

МНЕНИЕ | Олег Самородний: без свободы и демократии не будет Эстонии, Украины и России

 
Либеральная Россия - залог неприкосновенности независимости Эстонии
Олег Самородний
Эстонский и украинский флаги
Эстонский и украинский флаги
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

То, что День независимости Эстонии является и моим личным, можно сказать, сокровенным праздником я окончательно убедился два года назад.

В течение трех десятилетий пребывания в гражданстве Эстонии я всегда с уважением относился к государственному празднику Дню независимости Эстонской Республики, который отмечается 24 февраля. Несмотря на то, что еще с советских времен у меня сохранилась некоторая отстраненность от любых официозных памятных дат, которые тогда воспринимались всего лишь как еще один выходной день. То, что День независимости Эстонии является и моим личным, можно сказать, сокровенным праздником я окончательно убедился два года назад.

Тогда, 24 февраля 2022 года я с друзьями был в Камбодже, в небольшом, приятном во всех отношениях провинциальном городе Кратье. Утром мы в приподнятом настроении собирались ехать смотреть на речных дельфинов, обитающих в Меконге. И именно в тот момент нас настигло шокирующее сообщение о полномасштабном военном вторжении России в Украину. Вечером мы отмечали День независимости Эстонии в уютном ресторанчике в почти безлюдном центре Кратье. Вечерняя жизнь в камбоджийских провинциальных городах замирает рано.

RusDelfi
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