МНЕНИЕ | Олег Самородний: без свободы и демократии не будет Эстонии, Украины и России

В течение трех десятилетий пребывания в гражданстве Эстонии я всегда с уважением относился к государственному празднику Дню независимости Эстонской Республики, который отмечается 24 февраля. Несмотря на то, что еще с советских времен у меня сохранилась некоторая отстраненность от любых официозных памятных дат, которые тогда воспринимались всего лишь как еще один выходной день. То, что День независимости Эстонии является и моим личным, можно сказать, сокровенным праздником я окончательно убедился два года назад.