ООН: В Украине погибли уже более 10 тысяч мирных жителей

В Украине за два года российского вооруженного вторжения погибли уже более 10 тысяч мирных жителей и еще почти 20 тысяч были ранены, следует из доклада Совета ООН по правам человека, представленного в четверг, 22 февраля, в Женеве. В документе отмечается, что реальное число гражданских жертв в Украине, вероятно, значительно выше, и последствия войны будут ощущаться еще на протяжении многих поколений.

Согласно данным, задокументированным Наблюдательной миссией ООН по правам человека в Украине, в результате российской агрессии погибли уже не менее 10 582 мирных жителей и еще 19 875 получили ранения. Среди погибших - 587 детей. Почти 4300 из этих гражданских лиц, то есть 40 процентов, погибли только в марте 2022 года, то есть в первые недели после российского вторжения.

Большинство жертв - на востоке Украины

Большинство гражданских жертв погибли от взрывного оружия с большим радиусом поражения. Особенно много мирных жителей погибли в восточных регионах Украины, где было разрушено 59 медицинских и 236 образовательных учреждений и еще сотни других были повреждены.

По данным других источников ООН, почти 40 процентов населения Украины, то есть 14,6 млн человек зависят от гуманитарной помощи, еще 2,2 млн украинцев бежали от войны в соседние государства. Число внутренних перемещенных лиц в Украине ООН оценивает в 3,5 млн человек.

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