Российские газ, нефть, алмазы и многое другое: Британия объявила новый пакет санкций к годовщине вторжения в Украину

В частности, под санкции попали производители боеприпасов, взрывчатых веществ, ракетных пусковых установок и ракет.

В заявлении главы Форин-офиса Дэвида Кэмерона, огласившего в четверг введение дополнительных санкций, говорится также, что новые меры нацелены нанести максимальный ущерб доходам российской экономики.

Британия намерена еще больше ограничить российскую торговлю металлами, алмазами и энергоносителями.

По словам Кэмерона, Путин надеялся на быструю победу над Украиной, рассчитывая на превосходство российской экономики над украинской, но он не учел, что экономики друзей Украины в 25 раз превышают его собственную.

„Через два года после начала войны мы едины в поддержке Украины. Наше международное экономическое давление означает, что Россия не может позволить себе это незаконное вторжение. Наши санкции лишают Путина ресурсов, в которых он отчаянно нуждается для финансирования своей буксующей войны“, - заявил глава британского МИД.

Он пообещал, что Великобритания продолжит помогать Киеву, сколько понадобится.

Лондон рассчитывает, что новый пакет санкций подорвет снабжение российской армии достаточными объемами вооружений.

Кроме того, говорится в заявлении правительства Великобритании, новые меры продуманы с учетом неоднократных попыток режима Путина обойти прежние западные санкции.

В частности, Британия и ее партнеры по G7 намерены пресечь предпринимаемые Россией морские перевозки нефти.

По словам Дэвида Кэмерона, Британия также разработала свою первую, более широкую санкционную стратегию, которая подразумевает не только меры против конкретной страны, но и будущее взаимодействие с союзниками на фоне тревожной ситуации с безопасностью во всем мире.

Кто значится в новом списке: