Клуб „Вялк 494“ об участии своих хоккеистов в соревнованиях в России: мы не контролируем свободное время игроков

„Игры Будущего“ в Казани открывал президент России Владимир Путин, а Эстония была представлена как одна из стран-участниц турнира. Одной из дисциплин „Игр Будущего“ был фиджитал-хоккей („фиджитал“ состоит из двух слов – это „physical“ и „digital“, физический и цифровой), где команды сначала сражаются в компьютерной игре NHL 22, а потом выходят на реальную ледовую площадку, где выявляют сильнейших в формате „3 на 3“.

В состав команды „Baltic Select“ вошли обладатели эстонских паспортов, игроки „Вялк 494“ (Тарту) Владимир Башкиров, Отар Сакхокия и Дмитрий Кузнецов, последний несколько раз представлял сборную Эстонии.

Delfi также направили запрос руководству тартуского клуба „Вялк 494“.

„Последняя игра „Вялк 494“ состоялась 10 февраля, следующая запланирована на 2 марта, из-за чего тренер решил в этот период взять двухнедельную тренировочную паузу. Поскольку „Вялк 494“ не является профессиональной хоккейной командой, мы не контролируем, каким образом игроки проводят свое свободное время“, — ответило руководство клуба в письменном виде.

„Команда не знала о том, что некоторые игроки решили принять участие в этом турнире, и мы впервые узнали об этом от журналиста Rus.Postimees. У нас не было информации о том, кто из игроков нашего клуба и в каком составе вообще участвовал в этом турнире.

Команда „Вялк 494“ категорически осуждает решение игроков участвовать в этом турнире в России“, — резюмировали в клубе.

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