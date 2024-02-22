ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (729-й день) | Путин ответил на слова Байдена, Z-блогеров стали запугивать
Подводим итоги очередного дня войны.
ВСУ подтвердили удар по российскому полигону под Подо-Калиновкой Херсонской области. В результате, по данным украинских военных, были убиты более 60 россиян. Россия эти утверждения не комментировала. Ранее сообщалось об аналогичном происшествии в Донецкой области — удар был нанесен по российскому полигону под Волновахой, пишет BBC.
Российские войска заняли село Победа в Донецкой области, объявило в четверг российское Минобороны. Этот населенный пункт площадью меньше квадратного километра находится к юго-западу от Марьинки.
Бундестаг одобрил резолюцию о поставке Украине дальнобойных оружейных систем. Ракеты Taurus в ней не упоминаются
Депутаты германского бундестага подавляющим большинством голосов отклонили проект резолюции о поставке Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Против поставки крылатых ракет Taurus Украине высказались 480 депутатов, пишет Deutsche Welle.
В другом проекте резолюции, представленном депутатами от правящей "светофорной" коалиции в составе социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов, правительство Германии тоже призывают к поставке Украине "дополнительно необходимых более дальнобойных оружейных систем", но ракеты Taurus в нем не упоминаются.
Этот документ был одобрен бундестагом, в его поддержку высказались 382 депутата, против проголосовали 284 парламентария, еще двое воздержались.
Польские фермеры заблокировали все шесть пропускных пунктов с Украиной. В очереди скопились тысячи фур.
По масштабам блокировок и накалу страстей нынешние протесты куда серьезнее, чем акции польских перевозчиков, которые те устраивали до нового года. Фермеры недовольны украинским продовольствием, которое якобы массово хлынуло на польский рынок и ломает им бизнес, пишет Strana.ua.
Президент Зеленский призвал польского премьера и президента встретиться в ближайшие дни на границе, однако ответ Варшавы был достаточно прохладным. Премьер Дональд Туск заявил, что встреча на уровне правительства состоится аж через месяц. А у президента Анджея Дуды сказали, что на границе встречаться небезопасно, а также сравнили украинцев, которые воюют с Россией, с польскими фермерами, которые „борются за свое существование“. “Наши фермеры борются за свое существование. Украинская нация борется за свое существование. Ситуация катастрофическая с обеих сторон, смотря с этой точки зрения, потому что решительность обеих сторон огромна, и эту проблему просто необходимо решить“, - сказал госсекретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о демобилизации срочников, которых не отпустили из армии после начала войны.
Законопроект касается украинских военных, которые проходили срочную службу в армии и остались служить после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В документе не говорится, когда срочники могут быть демобилизованы, но отмечается, что это может произойти по указу президента. Соответствующие поправки предлагается внести в закон „О воинской обязанности и военной службе“, пишет Meduza.
Полемика между Байденом и Путиным
Президент США Джо Байден негативно высказался о президенте России Владимира Путине во время предвыборного сбора средств в Сан-Франциско, пишет Meduza со ссылкой на Reuters. „Последняя экзистенциальная угроза — это климат. У нас есть сумасшедший сукин сын, этот парень, Путин, и другие. И мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте, но экзистенциальная угроза для человечества — это климат“, — сказал Байден.
В четверг вечером, комментируя слова Байдена, Путин назвал их "адекватной реакцией". „Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России Байден более предпочтителен, — заявил Путин. — И, судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав, потому что это — адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны“. „Он же не может мне сказать: „Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог““, — добавил Путин.
ЕС снимет санкции с экс-главы „Яндекса“ Аркадия Воложа, исполнительного вице-президента по связям с государственными органами российской инвестиционного компании АФК „Система“ Сергея Мндоянца, а также главы словацкого отделения мотоклуба „Ночные волки“ Йозефа Гамбалека, сообщает агентство Reuters.
Z-блогеры пожаловались, что им угрожают делами о дискредитации армии за публикации, которые отличаются от позиции Минобороны. В последние два дня они писали про удары по полигонам в ДНР и Херсонской области, пишет "Осторожно, новости“.
Пророссийский блогер Сергей Колясников (Zergulio) сообщил, что неизвестные начали „системно запугивать любого, кто публикует неудобные материалы“ про ВС РФ. По его словам, авторам пишут в личные сообщения и угрожают уголовным делом о дискредитации армии.
„У кого-то наверху есть сильное желание превратить ТГ-каналы в позднюю советскую газету. Ничего хорошего в этом нет. Объективная реальность обычно очень сильно бьет по завышенным и накрученным патриотическим ожиданиям, как это было осенью 2022 года“, — пишет Zergulio.
Позавчера z-каналы писали про удар по полигону около села Трудовское (ДНР). Как утверждалось, солдаты устроили построения в чистом поле, ожидая приезда высокопоставленного офицера, в этот момент был нанесен удар.
Путин полетал в Казани на ракетоносце Ту-160М. Такие используют для ударов крылатыми ракетами по Украине
Президент РФ Владимир Путин днем 22 февраля посетил Казанский авиационный завод. Там он совершил 30-минутный полет в составе экипажа стратегического ракетоносца Ту-160М „Илья Муромец“.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что маршрут полета не раскрывается, так как это „военная тайна“. После полета Путин назвал Ту-160М „отличной техникой нового поколения, которую можно принимать в состав вооруженных сил“. Подобные ракетоносцы используются для ударов по Украине, пишет „Медуза“.
ВСУ получили десятки бронетранспортеров M113, оборудованных для эвакуации раненых, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
«Десятки этих эвакуационных бронемашин уже прибыли в Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время. Благодарен партнерам за поддержку в войне», — цитирует пресс-служба слова министра обороны Рустема Умерова.
От кого Украина получила бронетранспортеры, не уточняется. В свою очередь РБК-Украина напоминает, что ранее передачу Киеву партии M113 анонсировали власти Испании.
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