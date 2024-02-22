ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (729-й день) | Путин ответил на слова Байдена, Z-блогеров стали запугивать

Президент Зеленский призвал польского премьера и президента встретиться в ближайшие дни на границе, однако ответ Варшавы был достаточно прохладным. Премьер Дональд Туск заявил, что встреча на уровне правительства состоится аж через месяц. А у президента Анджея Дуды сказали, что на границе встречаться небезопасно, а также сравнили украинцев, которые воюют с Россией, с польскими фермерами, которые „борются за свое существование“. “Наши фермеры борются за свое существование. Украинская нация борется за свое существование. Ситуация катастрофическая с обеих сторон, смотря с этой точки зрения, потому что решительность обеих сторон огромна, и эту проблему просто необходимо решить“, - сказал госсекретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера.

По масштабам блокировок и накалу страстей нынешние протесты куда серьезнее, чем акции польских перевозчиков, которые те устраивали до нового года. Фермеры недовольны украинским продовольствием, которое якобы массово хлынуло на польский рынок и ломает им бизнес, пишет Strana.ua .

Этот документ был одобрен бундестагом, в его поддержку высказались 382 депутата, против проголосовали 284 парламентария, еще двое воздержались.

В другом проекте резолюции, представленном депутатами от правящей "светофорной" коалиции в составе социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов, правительство Германии тоже призывают к поставке Украине "дополнительно необходимых более дальнобойных оружейных систем", но ракеты Taurus в нем не упоминаются.

Российские войска заняли село Победа в Донецкой области , объявило в четверг российское Минобороны. Этот населенный пункт площадью меньше квадратного километра находится к юго-западу от Марьинки.

ВСУ подтвердили удар по российскому полигону под Подо-Калиновкой Херсонской области. В результате, по данным украинских военных, были убиты более 60 россиян. Россия эти утверждения не комментировала. Ранее сообщалось об аналогичном происшествии в Донецкой области — удар был нанесен по российскому полигону под Волновахой, пишет BBC .

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о демобилизации срочников, которых не отпустили из армии после начала войны.

Законопроект касается украинских военных, которые проходили срочную службу в армии и остались служить после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В документе не говорится, когда срочники могут быть демобилизованы, но отмечается, что это может произойти по указу президента. Соответствующие поправки предлагается внести в закон „О воинской обязанности и военной службе“, пишет Meduza.

Полемика между Байденом и Путиным

Президент США Джо Байден негативно высказался о президенте России Владимира Путине во время предвыборного сбора средств в Сан-Франциско, пишет Meduza со ссылкой на Reuters. „Последняя экзистенциальная угроза — это климат. У нас есть сумасшедший сукин сын, этот парень, Путин, и другие. И мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте, но экзистенциальная угроза для человечества — это климат“, — сказал Байден.

В четверг вечером, комментируя слова Байдена, Путин назвал их "адекватной реакцией". „Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России Байден более предпочтителен, — заявил Путин. — И, судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав, потому что это — адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны“. „Он же не может мне сказать: „Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог““, — добавил Путин.

ЕС снимет санкции с экс-главы „Яндекса“ Аркадия Воложа, исполнительного вице-президента по связям с государственными органами российской инвестиционного компании АФК „Система“ Сергея Мндоянца, а также главы словацкого отделения мотоклуба „Ночные волки“ Йозефа Гамбалека, сообщает агентство Reuters.

Z-блогеры пожаловались, что им угрожают делами о дискредитации армии за публикации, которые отличаются от позиции Минобороны. В последние два дня они писали про удары по полигонам в ДНР и Херсонской области, пишет "Осторожно, новости“.