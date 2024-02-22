ВИДЕО | Мать Алексея Навального: моего сына хотят тайно похоронить, мне угрожали

Людмила Навальная также сообщила, что следствие требует похоронить политика тайно, угрожая в случае отказа „что-то сделать“ с его телом, передает „Медуза“.

„Только что я вышла из здания Следственного комитета города Салехарда. Почти сутки я провела там одна, наедине со следователями и криминалистами. Адвоката они пустили только сегодня после обеда.

Вчера же вечером они тайно отвезли меня в морг, где показали Алексея. Следователи утверждают, что у них известна причина смерти. У них готовы все медицинские и юридические документы, которые я видела, а медицинское свидетельство о смерти я подписывала.

По закону они должны мне сразу были отдать тело Алексея, но они не сделали этого до сих пор. Вместо этого они шантажируют меня, ставят мне условия — где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Это незаконно.

При мне им приходят приказы то ли из Кремля то ли из центрального аппарата Следственного комитета. Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привести меня на окраину кладбища к свежей могиле и сказать: „Вот здесь лежит ваш сын“. Я на это не согласна. Я хочу чтобы и у вас, кому Алексей дорог, для кого его смерть стала личной трагедией, была возможность с ним проститься.

Я записываю этот ролик, потому что они начали мне угрожать: глядя мне в глаза, они говорят, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына. Следователь Воропаев открыто мне сказал: „Время работает не на вас, труп разлагается“. Я не хочу особых условий, я лишь хочу, чтобы все было сделано по закону. Я требую отдать мне тело сына немедленно“.

При этом пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что в медицинском заключении о смерти политика говорится, что он умер от естественных причин.

Утром 17 января мать политика приезжала в колонию в Харпе. Там ей сказали, что ее сын умер от «синдрома внезапной смерти».