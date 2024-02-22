Министр обороны Франции: российские военные угрожали сбивать французские самолеты над Черным морем

„Месяц назад российская система управления воздушным движением угрожала сбить французский самолет в Черном море, хотя мы находились в международной свободной зоне, которую мы патрулируем“, — сказал глава французского ведомства.

По словам Лекорню, это не единственный случай, когда российские военные прямо или косвенно оказывают давление на Францию. Так, утверждает министр, „недавно“ корабль ВМФ РФ бросил якорь недалеко от устья Сены, на границе территориальных вод республики.

„Это так же старо, как холодная война, но мы наблюдаем возвращение особенно агрессивной позиции России“, — отметил Лекорню. По его мнению, Россия пытается нащупать „пределы“ в подобной активности.

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