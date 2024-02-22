Как российский ракетный удар оставил целое село сирот в Украине

Теперь, стоя на кладбище на окраине села, Дима пристально смотрит на яркие венки на свежих могилах его родителей и бабушки с дедушкой со стороны отца. На могилах еще не установили надгробия — лишь деревянные кресты с фотографиями, с которых смотрят улыбающиеся лица.

До войны Дима был обычным подростком, жил вместе с родителями, общался с друзьями, не расставался с телефоном и порой ссорился с сестрами.

В любом случае, как заключили эксперты , это представляет собой нарушение международного гуманитарного права.

Авторы доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, изучившие обстоятельства этой трагедии, пришли к выводу, что Россия либо не приняла всех возможных мер, чтобы удостовериться в том, что предполагаемая цель не являлась военным объектом, либо преднамеренно нанесла удар по гражданскому населению или гражданскому объекту.

Украина утверждает, что там не было никаких военных объектов, это подтвердил и отчет ООН, в котором говорится, что «никаких признаков наличия военного персонала или иных легитимных военных целей не имелось».

Россия напрямую никак не комментировала этот ракетный удар, государственные СМИ лишь отметили, что удары наносились исключительно по военным объектам региона.

Этот ракетный удар стал самым смертоносным единичным по числу жертв среди мирного украинского населения за все два года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.

В результате в Грозе погиб каждый пятый житель, в том числе много родителей, так что теперь ее называют селом сирот.

5 октября 2023 года по кафе в поселке Гроза ударила ракета, убив 59 человек. Там проходили поминки по Андрею Козырю, который ушел добровольцем в украинскую армию, и почти от каждой семьи, живущей в поселке, присутствовал по крайней мере один человек.

«Больше всего мне жалко младшую сестренку, — добавляет он. — До того, как все это случилось, она не любила, когда я ее обнимал, а теперь она сама все время хочет со мной обниматься».

«Я не могу еще полностью осознать, что случилось,— говорит 16-летний Дима в интервью Би-би-си. - Ну, я отвечаю за дом теперь».

Посетителей на кладбище почти нет.

Село в Харьковской области, где живет Дима, находится поблизости от российской границы, а неподалеку от города Купянска, расположенного в 35 км отсюда, идут тяжелые бои.

Среди надгробий бросаются в глаза синие и желтые цветы — национальные цвета Украины. Тишину прерывают лишь звуки взрывов вдалеке.

Опустошенные, убитые горем, Дима и его сестры обратились за помощью к родителям матери.

„При этом обстреле погибло так много людей, что село разом опустело, — говорит мне дед Димы, 62-летний Валерий. — Эта боль никогда не забудется. У нас в доме стояло четыре гроба. Умом я понимаю, что произошло, но мое сердце по-прежнему не может в это поверить“.

Он показывает мне последнее фото своей дочери Ольги и ее мужа Анатолия. „Они так любили друг друга, — вспоминает Валерий. — Это был такой добрый дом“.

По словам Валерия, Анатолий как-то пошутил, что если он умрет раньше Ольги, она быстро снова выйдет замуж. „Но Ольга на это ответила: нет, дорогой Толя, мы умрем в один день. Она словно в будущее смотрела“, — говорит Валерий, утирая слезы.

То, что происходило сразу после ракетного удара, он описывает как „фильм ужасов в ускоренной съемке“. Валерий бросился на поиски дочери, но застать ее живой уже не успел. „Ее последними словами было: как хочется жить“, — рассказала ему женщина, на глазах которой скончалась Ольга.

Валерий с женой Любовью решили усыновить Диму, его старшую сестру, 17-летнюю Дарину, и младшую — 10-летнюю Настю.

„Мои внуки должны были остаться со мной, прямо здесь. Я не мог допустить, чтобы эта семья разрушилась“, — говорит он и добавляет, что иначе дети могли бы оказаться в приюте.

Валерий признается, что приглядывать за внуками не всегда просто, но в это тяжелое время они должны быть вместе.

„Дима помогает присматривать за свиньями, Дарина научилась готовить, а Настя очень внимательная и добрая“, — говорит он.