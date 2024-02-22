„Проект“: Путин по масштабам репрессий превзошел всех генсеков СССР, кроме Сталина

За шесть лет, пишет издание, прямым репрессиям в России подверглись больше 116 тысяч человек, из них 11 442 человек преследовали по уголовным статьям, а около 105 тысяч привлекли к административной ответственности за высказывания и участие в митингах.

Авторы исследования сравнили получившиеся данные с аналогичной статистикой в годы СССР. Журналисты подсчитали, что в России при Путине за «экстремизм» и критику власти осудили больше людей, чем за «антисоветчину» при Никите Хрущеве и Леониде Брежневе. В 2018-2023 годах в суды поступили дела в отношении 5613 человек, обвиняемых по статьям, которые правозащитники считают репрессивными (экстремизм, оправдание терроризма, «фейки», «дискредитация» армии).

Это несколько больше, чем в 1956-1961 годах, в годы правления Никиты Хрущева, когда, по данным госархива, 4883 человека осудили по статьям «Антисоветская агитация и пропаганда» и «Распространение заведомо ложных измышлений». За все следующие годы вплоть до перестройки (с 1962 по 1985 год) в РСФСР по этим статьям осудили 3234 человека.

По подсчетам «Проекта», в 2018-2023 годах в российские суды поступило 5829 дел, возбужденных по статьям о преступлениях против государства (шпионаж, разглашение гостайны, сотрудничество с иностранными организациями и так далее), а также по статьям, связанным с отказом участвовать в войне в Украине.