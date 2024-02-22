Американист Павел Шариков — о том, как устроены выборы президента в США и почему у Байдена и Трампа вряд ли найдутся соперники

- Америка — очень разнообразная страна. Можно много подходов использовать. Вот самый формальный: в США 50 штатов, каждый из которых выбирает президента. Причём выборы проходят в несколько этапов. Кроме того, страна делится на четыре основных региона: Северо-Восток (Средний Запад, Новая Англия и др.), Юг (Алабама, Вирджиния, Техас и др.), Центральная Америка с центром в Колорадо и Западное побережье, прежде всего, разумеется, Калифорния. Плюс такие штаты, как Орегон и Вашингтон.

— Для описания экономического и социального устройства того или иного общества эксперты используют центро-периферийную модель развития пространств. Например, 10 лет назад Наталья Зубаревич сформулировала „теорию четырех Россий“. Сколько на сегодняшний день насчитывается „Америк“ на территории США и какова электоральная география страны?

Например, соперником Байдена на выборах может оказаться Никки Хейли, которая в бытность Трампа хозяином Белого дома занимала пост представителя США в ООН. Кандидат политических наук, эксперт-американист Павел Шариков считает, что вероятность такого развития событий крайне мала, но привел в интервью журналу „Спектр“ примеры того, какие неожиданности происходили в американской политике за последние годы.

Процесс против Трампа стартует 4 марта, а уже на следующий день состоится так называемый „супервторник“, когда праймериз пройдут сразу в 16 штатах. Видимо, в этот момент окончательно определятся главные кандидаты от партий, хотя эксперты не исключают и каких-то сюрпризов в ходе это предвыборной кампании.

При этом вокруг обоих не стихают информационные бури. Действующий президент США Джо Байден к концу своего первого срока далек по уровню популярности, например, от Барака Обамы. С другой стороны, его главному оппоненту грозит серьезное судебное разбирательство по существу уголовного дела „США против Дональда Дж. Трампа“. Речь пойдет о вероятном участии экс-президента в попытках отменить результаты прошлых президентских выборов и роли Трампа в нападении его сторонников на Капитолий 6 января 2021 года.

Другая неожиданность случилась в штате Аризона, где были внеочередные выборы из-за того, что в 2018-м скончался сенатор Джон Маккейн — икона республиканской партии. До него в этом кресле сидел другой известный идеолог партии в 60−80-е годы — Барри Голдуотер. И вдруг в штате одерживает победу демократ. Причём человек без политического опыта — космонавт Марк Келли. Аризона перешла в категорию „колеблющихся“ штатов.

- Для меня самой большой неожиданностью стали выборы в Сенат в 2020 году, когда кресло в южном штате Джорджия занял демократ. Этим демократом был священник из церкви, в которой в своё время служил Мартин Лютер Кинг — Рафаэл Уорнок. Он победил на волне BLM — подъёма движения за права афроамериканцев.

Очень сложный и при этом очень важный регион с точки зрения количества избирателей и выборщиков — это Северо-Восток. Висконсин, Мичиган, Огайо, Индиана, Иллинойс — эти штаты принято называть колеблющимися (swing states). Там ресурсы демократов и республиканцев равны, поэтому каждая предвыборная кампания заканчивается 50 на 50. Буквально считанные единицы голосов в этих штатах склоняют чашу весов американской мажоритарной системы либо туда, либо сюда. Там действительно самое большое разнообразие республиканцев и демократов в местных органах власти.

10 лет назад один американский исследователь насчитал более полумиллиона избираемых должностей в стране — 519 000 человек. Это начиная с президента, членов Конгресса и Сената, и заканчивая мэрами маленьких городков и местными мировыми судьями. Большинство из них баллотируются от республиканцев или демократов.

Во всех регионах есть свои политические традиции. К нынешнему периоду в Америке сложилась двухпартийная система, которая не исключает наличия и какой-то третьей силы, но всего лишь две партии имеют самое большое представительство в каждом штате. В каждом населённом пункте у демократов и республиканцев есть партийная ячейка, которая координирует общефедеральные партийные усилия и на любых выборах выдвигает своих кандидатов.

Байдену сейчас вести компанию против Трампа совершенно не нужно, учитывая, что тот находится в конфликте со своим единственным оставшимся оппонентом в лице Хейли. Действующему президенту хорошо бы, конечно, просто «покурить в сторонке» — понаблюдать за тем, как соперники друг другу наносят ущерб, чтобы всерьёз в эту предвыборную кампанию включиться только летом. Тогда пройдут предвыборные съезды двух партий, где официально объявят обоих номинантов. С августа по ноябрь соответственно и состоится основная предвыборная кампания между двумя определившимися кандидатами. Это будут Джо Байден и, скорее всего, Дональд Трамп.

Смешная ситуация была в Нью-Гемпшире, где он не попал в бюллетень из-за каких-то формальностей, но все равно победил. Избиратели на праймериз сами вписывали его фамилию в бюллетень. Это фантастика. Понятно, что основная предвыборная борьба у Джо Байдена начнется после того, как определиться республиканский номинант. На 98% это будет Дональд Трамп. Хотя небольшая вероятность ещё есть, что и Никки Хейли сможет победить в республиканской номинации.

- Человек в Вашингтоне, конечно, лучше это все чувствует, чем я. Из Москвы видно, что демократической партии нет необходимости проводить праймериз. Формально они проходят в разных штатах, причём Джо Байден во всех побеждает с «северокорейским» результатом в 80−90%.

- Недавно я общался с экспертом из Вашингтона, который утверждает, что чиновники разных ведомств в столице США пребывают в унынии, потому что уверены в победе Трампа. Неужели все так предопределено в этой гонке?

Республиканская партия где-то с 2015 года находится под влиянием движения Дональда Трампа. Его сторонников в 2020-м году называли трампистами, а сейчас maga-республиканцами от лозунга «Make Аmerica great again» («Вернем Америке величие»). Конфликт между сторонниками Дональда Трампа и традиционными республиканцами сейчас действительно налицо.

Из-за того, что и республиканская, и демократическая партия — это бюрократические структуры, которые удерживают через свой аппарат власть и на федеральном уровне, и на уровне штатов, и на всех остальных уровнях, появление какой-то новой силы очень сложно ожидать. В Америке такие изменения происходят за счёт каких-то движений внутри партий, которые так или иначе преобладают в зависимости от разных политических избирательных циклов.

Если говорить о других кандидатах, то у демократов в принципе наметился какой-то кризис лидерства. Например, в 2020 году очень много внимания было приковано к человеку по имени Пит Буттиджич. Он ветеран войны в Ираке, открытый гей, был мэром небольшого города в штате Индиана. Пит набрал совершенно невероятную популярность, когда выдвинул свою кандидатуру на выборах президента. Он даже выигрывал у Байдена первые демократические праймериз в штате Айова. Только потому, что ему предложили место в будущей администрации, он согласился снять свою кандидатуру. В итоге он сейчас министр транспорта.

Почему демократы не нашли никакую замену Джо Байдену, интересный вопрос. Мне кажется, они как-то пропустили подходящий момент, оказались просто не готовы к тому, что Трамп будет настолько популярен. Проиграть, например, той же Никки Хейли или кому-нибудь из республиканского истеблишмента было бы не так обидно, как Дональду Трампу, поэтому я думаю, что основная логика демократов заключается в следующем: раз Байден победил Трампа в 2020-м году, то он единственный кандидат, который может победить Трампа в 2024 году.

- Мишель Обама объявила, что ей в принципе не интересна политика , и она не хочет этим заниматься. С другой стороны, она очень привлекательная фигура для американцев — с той точки зрения, что Мишель может агитировать за Байдена. Сам Барак Обама не имеет права баллотироваться, но никаких запретов на то, чтобы и он вёл агитацию, разумеется, нет. Он остаётся одним из самых популярных экс-президентов из ныне живущих, у него очень высокий авторитет.

- Уровень одобрения деятельности нынешнего президента сейчас довольно низкий. Почему элиты, прежде всего демпартии, не задумались об альтернативе Джо Байдену? Почему не вице-президент Камала Харрис или Мишель Обама? NY Post недавно писала , что она может сменить Байдена, как кандидата от демократов в мае…

Возможно, тот факт, что сейчас президент Байден предвыборную компанию, по большому счёту, не ведёт, связан с настроением чиновников в американской столице, о котором говорил ваш собеседник, но всё ещё может измениться.

Примерно год назад Буттиджич очень активно стал появляться в медиа: ездил по каким-то инфраструктурным объектам, перерезал красные ленточки, выступал с какими-то речами. Это всё достаточно подробно освещалось, и было впечатление, что его готовят к тому, чтобы он попал в бюллетень вместо Байдена, который 4 года назад говорил, что идет на один срок. Потом все-таки президент объявил, что будет вновь баллотироваться. Это какое-то консенсусное решение, учитывая, что вновь на выборы пошёл Дональд Трамп.

Можно вспомнить, что в 2016-м году у демократов тоже имела место проблема лидерства, потому что абсолютным фаворитом тогда была Хилари Клинтон. Все остальные кандидаты от демократов, которые тогда участвовали в кампании, всерьез не воспринимались. Она была консенсусной фигурой в партии, потому что никто из демократов даже близко не имел такой узнаваемости в стране. Хиллари имела президентские амбиции с 2008 года, а с 2012-го она предметно готовилась к предвыборной компании 2016-го года. Поражение для неё было, конечно, абсолютно катастрофическим. Она потом очень много об этом писала в своих мемуарах.

- Вы вспомнили сейчас несколько бывших американских президентов начала XXI века. На Ваш взгляд, за годы правления Обамы, Трампа и Байдена влияние США на мировые процессы усилилось или ослабло?

- На планете идут разные процессы. События в Украине 2022 года стали неожиданностью. И вынудили предпринимать меры, которые бы при прочих равных условиях, конечно, никто бы не стал применять. Говоря о влиянии США, нужно, наверное, вспомнить ещё Джоржда Буша-младшего, при котором произошел определенный „водораздел“ 11 сентября 2001 года. Он тогда начал войну против терроризма и достаточно резко усилил военно-политическое американское влияние.